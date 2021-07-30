أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها

نعم، بإمكان منتخب مصر لكرة اليد تصدر مجموعته في أولمبياد طوكيو 2020 ليلعب مواجهة أسهل نسبيا في الدور ربع النهائي ضد رابع المجموعة الأولى.

ضمن الفراعنة مكانهم بالفعل في دور الـ8 بعد الفوز على السويد اليوم الجمعة، لكن مركزهم النهائي في المجموعة الثانية لن يتحدد قبل الجولة الأخيرة يوم الأحد، وهي الجولة التي ستلعب فيها مصر ضد البحرين.

الترتيب الحالي للمجموعة هو:

الدنمارك 8 نقاط - مصر 6 - السويد 6 - البرتغال 2 - البحرين 2 - اليابان 0

تحسم المواجهات المباشرة الفرق المتساوية في النقاط، ثم فارق الأهداف في المباريات بين الفرق المعنية، ثم الأهداف المسجلة ثم فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة ثم الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة ثم القرعة.

وبعدما خسرت مصر ضد الدنمارك بنتيجة 32-27 وفازت على السويد بنتيجة 27-22، ولأن الأخيرتين ستتواجهان في الجولة الأخيرة، يمكن للفراعنة تصدر المجموعة.

وليحدث ذلك لابد أولا أن تفوز مصر على البحرين بأي نتيجة، وأن تفوز السويد على الدنمارك بفارق 5 أهداف وبنتيجة أقل من 27-22.

وقتها ستتساوى مصر والدنمارك والسويد في النقاط المباشرة وفارق الأهداف لكن تسجيل الأولى لأهداف أكثر في المباريات بين الفرق الثلاثة سيمنحها الصدارة.

لكن إذا فازت السويد على الدنمارك بفارق أكثر من 5 أهداف ستتصدر الأولى، ولو فازت بفارق أقل من 5 أهداف ستتصدر الأخيرة.

ولو فازت السويد على الدنمارك بفارق 5 أهداف وبنتيجة من 26-21 إلى 32-27 ستتصدر الأخيرة وستأتي مصر ثانية في ترتيب المجموعة.

لكن إذا فازت السويد بنتيجة أكثر من 32-27 ستتصدر الدنمارك وتتراجع مصر للمركز الثالث.