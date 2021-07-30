في حضور عمر عصر من المدرجات.. ما لونج يحرز ذهبية تنس الطاولة

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

ما لونج لاعب تنس الطاولة الصيني

أحرز ما لونج اللاعب الصيني، ذهبية منافسات تنس الطاولة في أولمبياد طوكيو.

وفاز ما لونج على مواطنه فان زيندونج 4-2 في النهائي.

الذهبية هي الثانية لـ ما لونج في مسيرته بالأولمبياد بعد ذهبية ريو دي جانيرو، ليحافظ على لقبه للدورة الثانية على التوالي.

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في المقابل، حقق فان زيندونج الميدالية الفضية في مشاركته الأولى بالأولمبياد.

وشهدت المباراة تواجد عمر عصر اللاعب المصري في المدرجات لمتابعتها.

عمر عصر كان قد ودع المنافسة أمام ما لونج في ربع النهائي بعد الخسارة بنتيجة 4-1.

ويعد عمر عصر هو أول لاعب مصري يصل لربع نهائي منافسات تنس الطاولة في الأولمبياد تاريخيا.

طوكيو 2020 ما لونج تنس الطاولة
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