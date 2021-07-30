أولمبياد طوكيو – شفاء مدرب فريق الجودو المصري من كورونا

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

رمضان درويش (جودو)

تحولت عينة جورجيو جيفزجياني المدرب الهولندي لفريق الجودو المصري، ليتأكد شفاءه من فيروس كورونا بشكل تام.

وكشف المركز الإعلامي لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو، عن خروج المدرب الهولندي من غرفة العزل أخيرا، وذلك بعد شفاءه من إصابته بـ كورونا.

وتأكدت اللجنة الطبية باللجنة المنظمة من شفاء المدرب بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية من قبل اللجنة الطبية بالبعثة المصرية، حيث تم السماح له بالخروج اليوم من غرفة العزل التي وضع بها منذ ظهور إيجابية العينة التي خضع لها.

أخبار متعلقة
انسحاب لاعب جودو جزائري من أولمبياد طوكيو لاحتمالية مواجهة لاعبا إسرائيليا مرتضى يحدد موعد افتتاح المسجد الجديد وصالتي جودو وجيم.. ويعتذر للشعب العراقي سيرة أليساندرو ديل بييرو.. في انتظار جودو سيرة أليساندرو ديل بييرو.. في انتظار جودو

كان المدرب الهولندي قد ظهرت عينته إيجابية وأصيب بفيروس كورونا، قبل بدء منافسات أولمبياد طوكيو بساعات قليلة.

وغاب جيفزجياني عن منافسات اللاعبين المصريين في لعبة الجودو خلال الدورة.

طوكيو 2020 الجودو
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: نريد الثأر من أنفسنا ضد ليل.. ومبابي وفينالدوم قد لا يشاركان 22 دقيقة | الدوري الفرنسي
طريق مصر – يد ألمانيا تهزم النرويج وترتقي للمركز الثالث 28 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - سيدات البرازيل وهولندا تقصيهن الركلات.. وفوز أستراليا والسويد 51 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها ساعة | تقرير في الجول
في حضور عمر عصر من المدرجات.. ما لونج يحرز ذهبية تنس الطاولة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – شفاء مدرب فريق الجودو المصري من كورونا ساعة | طوكيو 2020
الكشف عن سبب عدم مشاركة مروان القماش بسباق 1500 متر سباحة 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. يد الدنمارك تحقق الفوز الرابع تواليا 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك