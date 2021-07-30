أولمبياد طوكيو – شفاء مدرب فريق الجودو المصري من كورونا

تحولت عينة جورجيو جيفزجياني المدرب الهولندي لفريق الجودو المصري، ليتأكد شفاءه من فيروس كورونا بشكل تام.

وكشف المركز الإعلامي لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو، عن خروج المدرب الهولندي من غرفة العزل أخيرا، وذلك بعد شفاءه من إصابته بـ كورونا.

وتأكدت اللجنة الطبية باللجنة المنظمة من شفاء المدرب بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية من قبل اللجنة الطبية بالبعثة المصرية، حيث تم السماح له بالخروج اليوم من غرفة العزل التي وضع بها منذ ظهور إيجابية العينة التي خضع لها.

كان المدرب الهولندي قد ظهرت عينته إيجابية وأصيب بفيروس كورونا، قبل بدء منافسات أولمبياد طوكيو بساعات قليلة.

وغاب جيفزجياني عن منافسات اللاعبين المصريين في لعبة الجودو خلال الدورة.