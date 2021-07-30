الكشف عن سبب عدم مشاركة مروان القماش بسباق 1500 متر سباحة

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 14:29

كتب : FilGoal

مروان القماش

لم يشترك مروان القماش السباح المصري في سباق 1500 متر حر بسبب الإصابة.

وكشف المركز الإعلامي للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، عن عدم مشاركة مروان القماش في السباق بسبب آلام في الركبة.

وحسب المركز الإعلامي، فإن السباح المصري اشتكى من آلام في الركبة، وتم الاستقرار على عدم مشاركته في السباق بقرار من الجهاز الفني للمنتخب بسبب هذه الآلام.

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وفوجئ المتابعون بعدم مشاركة مروان القماش في تصفيات سباق 1500 متر حرة للسباحة اليوم الجمعة.

مروان القماش شارك في سباقين خلال أولمبياد طوكيو، لمسافتي 400 متر و800 متر.

وحل القماش في المركز الـ14 بالسباق الأول، والـ16 بالسباق الثاني.

طوكيو 2020 مروان القماش
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