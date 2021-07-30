أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. يد الدنمارك تحقق الفوز الرابع تواليا

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 14:00

كتب : FilGoal

و

عززت الدنمارك بطلة العالم صدارتها لترتيب المجموعة الثانية لدورة كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها اليوم الجمعة على البرتغال بنتيجة 34-28.

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 8 نقاط بعد تحقيقها للفوز الرابع على التوالي.

بينما ظلت البرتغال في المركز الرابع ورصيدها نقطتين مثل البحرين الخامسة.

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وضمنت الدنمارك ومصر والسويد التأهل إلى الدور ربع النهائي وستحسم الجولة الأخيرة مراكزهم في ترتيب المجموعة الثانية.

بينما تتصارع منتخبات البرتغال والبحرين واليابان على المركز الرابع الذي يتأهل صاحبه للدور ربع النهائي.

وتحسم المواجهات المباشرة ترتيب الفرق المتساوية في النقاط، لذلك يكفي الدنمارك التعادل في الجولة الأخيرة لضمان صدارة المجموعة.

وفي الجولة الأخيرة يوم الأحد ستلعب الدنمارك ضد السويد وتواجه مصر فريق البحرين وتصطدم البرتغال باليابان المستضيفة.

الدنمارك طوكيو 2020
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