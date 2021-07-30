أولمبياد طوكيو – فريدة عثمان وخلف الله يودعان منافسات السباحة.. والقماش لم يشترك

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 13:06

كتب : FilGoal

فريدة عثمان

لم ينجح علي خلف الله وفريدة عثمان في بلوغ نصف نهائي منافسة كل منهما في السباحة، فيما لم يشترك مروان القماش بالسباق.

وشارك علي خلف الله في السباق السابع لتصفيات 50 متر حرة، واحتل المركز الرابع وبزمن 22:22 ثانية، قبل أن يودع المنافسات باحتلال المركز الـ24 بشكل عام.

أما فريدة عثمان في منافسات سباق 50 متر حرة، فأنهت تصفيتها في المركز الثاني بزمن 25.13 ثانية.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف رمضان يودع منافسات السباحة من نصف النهائي أولمبياد طوكيو 2020 - السباح يوسف رمضان يتأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة أولمبياد طوكيو 2020 - الصينية زانج تحطم الرقم القياسي الأولمبي في سباحة 200 متر فراشة أولمبياد طوكيو 2020 – دريسل يحقق رقما أولمبيا جديدا في السباحة ويحصد ذهبية 100 متر حرة

واحتلت فريدة عثمان المركز الـ24 لتفشل أيضا في بلوغ نصف النهائي.

وأخيرا، لم يشترك مروان القماش في التصفية الأولى لسباق 1500 متر حرة بالمركز

طوكيو 2020 فريدة عثمان علي خلف الله
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: نريد الثأر من أنفسنا ضد ليل.. ومبابي وفينالدوم قد لا يشاركان 21 دقيقة | الدوري الفرنسي
طريق مصر – يد ألمانيا تهزم النرويج وترتقي للمركز الثالث 27 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - سيدات البرازيل وهولندا تقصيهن الركلات.. وفوز أستراليا والسويد 50 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - حالة وحيدة تمنح يد مصر صدارة مجموعتها ساعة | تقرير في الجول
في حضور عمر عصر من المدرجات.. ما لونج يحرز ذهبية تنس الطاولة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو – شفاء مدرب فريق الجودو المصري من كورونا ساعة | طوكيو 2020
الكشف عن سبب عدم مشاركة مروان القماش بسباق 1500 متر سباحة 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. يد الدنمارك تحقق الفوز الرابع تواليا 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك