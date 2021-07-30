أولمبياد طوكيو – فريدة عثمان وخلف الله يودعان منافسات السباحة.. والقماش لم يشترك

لم ينجح علي خلف الله وفريدة عثمان في بلوغ نصف نهائي منافسة كل منهما في السباحة، فيما لم يشترك مروان القماش بالسباق.

وشارك علي خلف الله في السباق السابع لتصفيات 50 متر حرة، واحتل المركز الرابع وبزمن 22:22 ثانية، قبل أن يودع المنافسات باحتلال المركز الـ24 بشكل عام.

أما فريدة عثمان في منافسات سباق 50 متر حرة، فأنهت تصفيتها في المركز الثاني بزمن 25.13 ثانية.

واحتلت فريدة عثمان المركز الـ24 لتفشل أيضا في بلوغ نصف النهائي.

وأخيرا، لم يشترك مروان القماش في التصفية الأولى لسباق 1500 متر حرة بالمركز