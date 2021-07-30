أولمبياد طوكيو 2020 - رقم قياسي لـ الدرع.. ومصر تعود لربع النهائي بعد غياب 21 عاما

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 13:04

كتب : نادر عيد

يحيى الدرع مع مصر لليد أمام الاتحاد الروسي

حقق يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد رقما قياسيا في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تألقه ضد السويد اليوم الجمعة في لقاء حسمه الفراعنة بنتيجة 27-22 في الدور الأول.

وسجل الدرع 3 أهداف في المباراة، أحدها جاء بعد تصويبة بلغت سرعتها 117 كم/الساعة، وهو رقم قياسي في البطولة وفقا لما ذكره موقع الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وحطم الدرع الرقم السابق في البطولة والذي كان من نصيب البرازيلي جواو سيلفا (109 كم/ساعة).

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بلغ الفراعنة الدور ربع النهائي للبطولة بعد الفوز على السويد، ليعودوا لهذه المرحلة بعد غياب 21 عاما.

آخر ظهور لمصر في الدور ربع النهائي للأولمبياد كان في سيدني 2000، خسرت وقتها ضد السويد التي أنهت البطولة وصيفة لروسيا.

انتصار الفراعنة على السويد كان الثاني في تاريخهم والأكبر على الفريق الاسكندنافي.

الفوز السابق يعود إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 حين فاز المصريون في الدور الأول بنتيجة 26-25.

يحيى الدرع منتخب مصر لكرة اليد طوكيو 2020
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