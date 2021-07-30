فاران: وداعا ريال مدريد.. جاورت أفضل لاعبي العالم

كتب رافاييل فاران، المدافع الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لمانشستر يونايتد، رسالة وداعية لفريقه السابق ريال مدريد.

رافاييل فاران النادي : ريال مدريد مانشستر يونايتد

وقال فاران عبر إنستجرام:"بعد 10 سنوات رائعة في ريال مدريد، ناد سيظل دوما في قلبي، حان وقت الوداع. منذ جئت في 2011، حققنا أكثر من المتوقع، أشياء لم أحلم بها. أشكر كل المدربين والأشخاص الذين يعملون في النادي أو كانوا ينتمون له من أجل كل شيء فعلوه لي".

وواصل "كل الشكر أيضا للجمهور الذي طالما ساندني وبتطلعاته الكبيرة دفعني لأقدم أفضل ما لدي وأن أقاتل للنجاح دوما. تشرفت بمشاركة غرفة الملابس مع أفضل لاعبي العالم. انتصارات غير معدودة لن أنساها، خاصة العاشرة (التتويج بدوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014)".

وأتم "وأخيرا أشكر كل الإسبان خاصة في مدينة مدريد، التي ولد فيها طفلاي. هذا البلد سيظل له مكانة خاصة عندي. أغادر وأنا أشعر أني قدمت كل شيء ولن أغير ولو شيء واحد في قصتنا. فصل جديد يبدأ".

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وأعلن يونايتد يوم الثلاثاء اتفاقه مبدئيا مع ريال مدريد على انتداب فاران مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك سينتهي مشوار فاران (28 عاما) مع ريال مدريد بعد 10 سنوات في الفريق.

شارك فاران في 360 مباراة مع ريال مدريد وتوج بـ18 لقبا.

وفاز مع بلده بكأس العالم 2018.