فاران: وداعا ريال مدريد.. جاورت أفضل لاعبي العالم

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 12:56

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مانشستر يونايتد

كتب رافاييل فاران، المدافع الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لمانشستر يونايتد، رسالة وداعية لفريقه السابق ريال مدريد.

وقال فاران عبر إنستجرام:"بعد 10 سنوات رائعة في ريال مدريد، ناد سيظل دوما في قلبي، حان وقت الوداع. منذ جئت في 2011، حققنا أكثر من المتوقع، أشياء لم أحلم بها. أشكر كل المدربين والأشخاص الذين يعملون في النادي أو كانوا ينتمون له من أجل كل شيء فعلوه لي".

وواصل "كل الشكر أيضا للجمهور الذي طالما ساندني وبتطلعاته الكبيرة دفعني لأقدم أفضل ما لدي وأن أقاتل للنجاح دوما. تشرفت بمشاركة غرفة الملابس مع أفضل لاعبي العالم. انتصارات غير معدودة لن أنساها، خاصة العاشرة (التتويج بدوري أبطال أوروبا موسم 2013-2014)".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو - حلم الذهبية يتأجل لـ دجوكوفيتش بعد خسارة أمام زيفريف أولمبياد طوكيو 2020 - الدرع: أخيرا لعبنا كفريق.. لا أحد يفكر في نفسه "لم نقترب حتى منهم وخسرنا بسبب تصديات هنداوي".. كيف عنونت صحف السويد خسارتها أمام يد مصر مدرب المكسيك يفسر مشاركة دوس سانتوس ضد كندا بعد ساعات من وفاة والده

وأتم "وأخيرا أشكر كل الإسبان خاصة في مدينة مدريد، التي ولد فيها طفلاي. هذا البلد سيظل له مكانة خاصة عندي. أغادر وأنا أشعر أني قدمت كل شيء ولن أغير ولو شيء واحد في قصتنا. فصل جديد يبدأ".

وأعلن يونايتد يوم الثلاثاء اتفاقه مبدئيا مع ريال مدريد على انتداب فاران مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وبذلك سينتهي مشوار فاران (28 عاما) مع ريال مدريد بعد 10 سنوات في الفريق.

شارك فاران في 360 مباراة مع ريال مدريد وتوج بـ18 لقبا.

وفاز مع بلده بكأس العالم 2018.

فاران مانشستر يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. يد الدنمارك تحقق الفوز الرابع تواليا 18 دقيقة | طوكيو 2020
راشفورد يجري عملية جراحية في كتفه تبعده 3 أشهر 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد طوكيو – فريدة عثمان وخلف الله يودعان منافسات السباحة.. والقماش لم يشترك ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - رقم قياسي لـ الدرع.. ومصر تعود لربع النهائي بعد غياب 21 عاما ساعة | طوكيو 2020
فاران: وداعا ريال مدريد.. جاورت أفضل لاعبي العالم ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو - حلم الذهبية يتأجل لـ دجوكوفيتش بعد خسارة أمام زيفريف ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - الدرع: أخيرا لعبنا كفريق.. لا أحد يفكر في نفسه 2 ساعة | طوكيو 2020
"لم نقترب حتى منهم وخسرنا بسبب تصديات هنداوي".. كيف عنونت صحف السويد خسارتها أمام يد مصر 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك