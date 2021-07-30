أولمبياد طوكيو - حلم الذهبية يتأجل لـ دجوكوفيتش بعد خسارة أمام زيفريف

ودع نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، منافسات التنس في أولمبياد طوكيو من نصف النهائي، ليكتفي باللعب على الميدالية البرونزية.

وخسر دجوكوفيتش أمام أليكساندر زيفريف اللاعب الألماني في نصف النهائي بنتيجة بمجموعتين مقابل مجموعة.

وحسم دجوكوفيتش المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط مقابل شوط، قبل أن يعود زيفريف ويحقق المجموعة الثانية بـ 6 أشواط مقابل ثلاثة.

وفي المجموعة الحاسمة، فاز زيفريف بستة أشواط مقابل شوط، ليبلغ النهائي.

ويلعب زيفريف في النهائي مع كيران خاشانوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية، فيما سيلعب دجوكوفيتش أمام الإسباني بابلو كورينو على البرونزية.

الخسارة تعني تأجيل حلم ذهبية الأولمبياد لـ دجوكوفيتش مرة أخرى، والذي فشل في تحقيقها أيضا في أولمبياد بكين 2008 والاكتفاء بتحقيق برونزية الزوجي، وفضية الفردي في أولمبياد لندن 2012.