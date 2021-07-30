أولمبياد طوكيو 2020 - الدرع: أخيرا لعبنا كفريق.. لا أحد يفكر في نفسه

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 12:11

كتب : نادر عيد

يحيى الدرع - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

أرجع يحيى الدرع نجم منتخب مصر لكرة اليد الفوز على السويد إلى الأداء الجماعي للفراعنة الذي منحهم التفوق على الأخيرة بنتيجة 27-22 ليتأهلوا للدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وقال الدرع في تصريحات نشرها الاتحاد الدولي لكرة اليد:"قدمنا كل ما لدينا، أخيرا لعبنا كفريق، في المباريات الأخيرة كنا نلعب جيدا لكن بأداء فردي أو ما شابه، لكن هناك عمل جماعي الآن، هناك روح قتالية ورغبة في الفوز، الفريق كله يساعد بعضه بعضا".

وأضاف لاعب الزمالك "لا أحد يفكر في نفسه، هذا شيء جيد في دور المجموعات، تتعلم شيئا فشيئا في كل مباراة. علينا التعلم من أخطائنا. هذه ليست النهاية، هي فقط بداية فريق رائع".

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واستمر "حضّرنا بشكل جيد، بدأنا جيدا، راجعنا أخطاءنا في المباراة الماضية، سواء كانت قرارات أو طريقة اللعب أو التكتيك، كيف تحافظ على طاقتك. في كأس العالم، كنا نبذل 200% في الشوط الأول، ثم في الشوط الثاني، بلا تغيير في اللاعبين، بلا شيء، لا نستطيع التنفس في آخر 10 دقائق. الآن نغير اللاعبين، الكل يشارك، الكل يدعم الآخر، والمميزون ليسوا لاعبا أو إثنين، ستجد في قائمة مسجلي الأهداف 7 أو 8 لاعبين".

وأردف "الأولمبياد كوكب مختلف، تكون وحدك، تفكر كرياضي، ترى كل الرياضيين كيف يعيشون ويعملون، وفي زمن كورونا لا نتجمع كثيرا، لكن عليك نسيان أي شيء خارج هذه القاعة".

وأتم "لدي حلم هنا، لدي هدف أريد الوصول له. عليك مواصلة التعلم ولا تقل لقد أصابني الضجر. لا تفقد تركيزك ولو بنسبة 1%. هذا ما نتعلمه. نبني تواصلنا مع بعضنا البعض كفريق، نلقى احتراما من الجميع وبالطبع نحترم كل الفرق، لهذا نلعب كل مباراة بنسبة 100%، علينا التركيز على ذلك. هذا أهم شيء في فريقنا".

ضمنت مصر تأهلها للدور ربع النهائي بعد الفوز على السويد الذي رفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط.

وسيلعب رفاق الدرع ضد البحرين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدور الأول.

ثم الدور ربع النهائي يوم الخميس.

منتخب مصر لكرة اليد يحيى الدرع طوكيو 2020
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