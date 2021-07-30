"لم نقترب حتى منهم وخسرنا بسبب تصديات هنداوي".. كيف عنونت صحف السويد خسارتها أمام يد مصر

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

كريم هنداوي يتألق أمام السويد

أشادت الصحف السويدية بأداء منتخب مصر لليد بشدة، وبالأخص كريم هنداوي بفضل تصديات الرائعة، فيما لامت فريقها بقوة بعد الخسارة أمام الفراعنة.

لقن منتخب مصر لكرة اليد، نظيره السويدي خسارة كبيرة بفارق 5 أهداف، وبنتيجة 27-22 في الجولة الرابعة لـ أولمبياد طوكيو 2020.

مصر ضمنت التأهل إلى ربع النهائي، فيما باتت قريبة بشدة من حسم المركز الثاني أيضا.

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وفيما يلي، عناوين الصحافة السويدية عن اللقاء.

صحيفة Dagens Nyheter (أخبار اليوم):

"أسياد اليد لم يقتربوا حتى من مستوى مصر"

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صحيفة afton bladet:

"السويد تسقط أمام مصر. لا يمكن أن نسعد بذلك".

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قناة SVT:

"السويد تسقط أمام مصر. كريم هنداوي لعب مباراة عظيمة".

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موقع handbolls kanalen:

"السويد تخسر أمام مصر بسبب تصديات هنداوي".

ويختاروا 3 نجوم للقاء.

1-كريم هنداوي

2-يحيى خالد

3-لوكاس بيلاس

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موقع Handbolls landslaget

"هزيمة ثقيلة أمام مصر".

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موقع Dangens Nyheter

"لم نقترب حتى من مستوى مصر".

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موقع sport bibeln

"إنهم أفضل منا..."

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موقع svd

"اللاعبون لاموا أنفسهم بشدة بعد المباراة. عانينا مشاكل عديدة في التصويب أمام هنداوي".

طوكيو 2020 مصر السويد كريم هنداوي
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