يد – منتخب مصر: طموح الجيل الحالي بلا سقف.. ونفضل مواجهة النرويج

كشف أيمن صلاح المشرف على منتخب مصر لكرة اليد عن هوية المنافس المفضل لهم في الدور التالي.

مصر ضمنت التأهل إلى ربع نهائي منافسة كرة اليد في أولمبياد طوكيو رسميا.

وقال أيمن صلاح في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الأداء اليوم تكليل لمجهودات الفريق. قدمنا خطوة رائعة بالحصول على المركز الثاني لنلاقي المركز الثالث. الخطوة المقبلة هي كسر حاجز ربع النهائي واللعب على ميدالية".

وأضاف "الجيل الحالي لمنتخب مصر ليس لديه سقف للطموح. نريد تحقيق آمال الشعب المصري وإسعادهم خطوة بخطوة".

صلاح أتبع "سنستعد للبحرين بشكل طبيعي مثل كل مباراة بعد ضمان التأهل، وسنحاول إراحة بعض اللاعبين قبل المباراة التالية".

المشرف على المنتخب أكمل "مباراة مصر في ربع نهائي الأولمبياد هي الأهم في تاريخ كرة اليد المصرية".

وأتم "لو سأختار، أفضل مواجهة النرويج في ربع النهائي".

أما كريم هنداوي حارس العرين وأفضل لاعبي مصر أمام السويد، فقال "الحمد لله على الفوز. نهدف لحسم المركز الثاني وتقديم شيء رائع. كل اللاعبين كانوا رجال اليوم وفي قمة تركيزهم. أتمنى أن نستمر هكذا ونحقق هدفنا".

مصر فازت على السويد بنتيجة 27-22 في الجولة الرابعة من دور المجموعات، لتخطف المركز الثاني بالمجموعة.

وتستعد مصر لمواجهة البحرين في الجولة الأخيرة فجر الأحد المقبل.