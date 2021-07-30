بوكيتينو: مبابي لم يحدثني عن مستقبله مع باريس

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن كيليان مبابي نجم الفريق لم يتحدث معه في مسألة استمراره مع النادي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وينتهي عقد مبابي في 2022 وصرح اللاعب في وقت سابق أنه قد يرحل عن الفريق العاصمي.

وصرح بوكيتينو لصحيفة لو باريزيان الفرنسية "المؤكد أن عقد مبابي ينتهي بعد عام. لاعب في القائمة نعامله مثل لاعب آخر عقده ممتد لخمس سنوات".

وسئل الأرجنتيني هل أخبره مبابي أنه لن يجدد عقده مع الفريق؟ ليجيب "هذه محادثات خاصة، لكن كيليان لم يحدثني عن ذلك".

وتقول تقارير إن باريس يفاوض مانشستر يونايتد للحصول على خدمات بول بوجبا، الأمر الذي علق عليه مدرب توتنام السابق بالقول:"لن أقول أسماء، لا أحب الحديث عن لاعبين ينتمون لأندية أخرى. سنرى اللاعبين الجدد مع نهاية سوق الانتقالات، لو هناك من سينضم إلينا، وسنرى من سيغادر".

ويسعى باريس لإقناع مبابي بالاستمرار بينما تقول تقارير إن النجم الفرنسي قريب من الانتقال لريال مدريد.

ضم باريس 4 نجوم في سوق الانتقالات الحالية هم سيرخيو راموس وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما.

ويسعى النادي الفرنسي لاستعادة لقب الدوري الذي خسره في الموسم الماضي لصالح ليل.