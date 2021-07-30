مصيلحي: لا أعرف مصير عمار حمدي مع الاتحاد.. وقد نحصل على لاعب من الزمالك

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 10:30

كتب : FilGoal

عمار حمدي يسجل ويحتفل بهدف مصر الثاني في أستراليا

قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري إنه ليس متأكدا من عودة عمار حمدي للفريق بعد تنتهي مشاركة الأخير مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

عمار حمدي

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وصرح مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس "لا أعرف هل سيرجع عمار إلى الإسكندرية أم إلى القاهرة، لقد ظهر في الاتحاد وقدم أداء طيبا، أتمنى له التوفيق في الأهلي".

وواصل "تواصلت مع حسين لبيب (رئيس الزمالك) وكذلك فاروق جعفر وحسين السيد بشأن بعض اللاعبين من الزمالك، قد نتعاقد مع لاعب من الفريق خلال الأسبوع الجاري. رزاق سيسيه؟ لا أعرف حتى الآن ما الذي سيحدث".

أخبار متعلقة
قطر تسقط بصعوبة أمام أمريكا في نصف نهائي الكأس الذهبية.. والمكسيك تفوز في الدقيقة 99 أولمبياد طوكيو 2020 - خلود منسي تنهي منافسات الشراع في المركز 41 بعد 10 سباقات أولمبياد طوكيو 2020 - ملك حمزة تودع منافسات جمباز ترامبولين في مشاركة تاريخية مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – مصر (24)-(20) السويد.. تقدم مصري رائع

وعن حسام حسن مدرب الاتحاد، الذي جدد تعاقده مع الفريق حتى 2022، قال مصيلحي:"التمديد إنجاز يحسب للنادي، في السابق كان يستمر المدرب لموسم واحد. وهناك أندية تغير 5 أو 6 مدربين في الموسم".

وأضاف "حسام وإبراهيم حسن يحبان النادي، يراهم الناس غير هادئين في الملعب، لكنهما في قمة الأدب والاحترام خارجه".

وأتم "تعاقدنا مع 3 لاعبين أفارقة، أحدهم في الدوري وإثنان من الخارج".

ويأمل مصيلحي استمرار عمار حمدي (21 عاما) مع الفريق الذي يلعب له معارا من الأهلي.

والأمر ينطبق على المهاجم رزاق سيسيه الإيفواري الذي يلعب للاتحاد معارا من الزمالك.

وأعلن زعيم الثغر منذ أيام تمديد عقد المدرب حسام حسن الذي يقود الفريق منذ أكتوبر الماضي.

ويحتل سيد البلد المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 41 نقطة.

عمار حمدي الاتحاد رزاق سيسيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو – ضمان التأهل واقتراب حسم الوصافة.. يد مصر تلقن السويد هزيمة تاريخية 2 دقيقة | طوكيو 2020
مصيلحي: لا أعرف مصير عمار حمدي مع الاتحاد.. وقد نحصل على لاعب من الزمالك 15 دقيقة | مصر
قطر تسقط بصعوبة أمام أمريكا في نصف نهائي الكأس الذهبية.. والمكسيك تفوز في الدقيقة 99 37 دقيقة | أمريكا
انتهت أولمبياد طوكيو 2020 – مصر (27)-(22) السويد.. فوز رائع للفراعنة 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - خلود منسي تنهي منافسات الشراع في المركز 41 بعد 10 سباقات 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - ملك حمزة تودع منافسات جمباز ترامبولين في مشاركة تاريخية 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. فوز تاريخي لـ البحرين على اليابان 5 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز مغربي في سباق 3000 متر موانع 6 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك