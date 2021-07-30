مصيلحي: لا أعرف مصير عمار حمدي مع الاتحاد.. وقد نحصل على لاعب من الزمالك

قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري إنه ليس متأكدا من عودة عمار حمدي للفريق بعد تنتهي مشاركة الأخير مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

عمار حمدي النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وصرح مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس "لا أعرف هل سيرجع عمار إلى الإسكندرية أم إلى القاهرة، لقد ظهر في الاتحاد وقدم أداء طيبا، أتمنى له التوفيق في الأهلي".

وواصل "تواصلت مع حسين لبيب (رئيس الزمالك) وكذلك فاروق جعفر وحسين السيد بشأن بعض اللاعبين من الزمالك، قد نتعاقد مع لاعب من الفريق خلال الأسبوع الجاري. رزاق سيسيه؟ لا أعرف حتى الآن ما الذي سيحدث".

وعن حسام حسن مدرب الاتحاد، الذي جدد تعاقده مع الفريق حتى 2022، قال مصيلحي:"التمديد إنجاز يحسب للنادي، في السابق كان يستمر المدرب لموسم واحد. وهناك أندية تغير 5 أو 6 مدربين في الموسم".

وأضاف "حسام وإبراهيم حسن يحبان النادي، يراهم الناس غير هادئين في الملعب، لكنهما في قمة الأدب والاحترام خارجه".

وأتم "تعاقدنا مع 3 لاعبين أفارقة، أحدهم في الدوري وإثنان من الخارج".

ويأمل مصيلحي استمرار عمار حمدي (21 عاما) مع الفريق الذي يلعب له معارا من الأهلي.

والأمر ينطبق على المهاجم رزاق سيسيه الإيفواري الذي يلعب للاتحاد معارا من الزمالك.

وأعلن زعيم الثغر منذ أيام تمديد عقد المدرب حسام حسن الذي يقود الفريق منذ أكتوبر الماضي.

ويحتل سيد البلد المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز ورصيده 41 نقطة.