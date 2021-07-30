قطر تسقط بصعوبة أمام أمريكا في نصف نهائي الكأس الذهبية.. والمكسيك تفوز في الدقيقة 99

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 10:08

كتب : FilGoal

قطر - أمريكا

توقف مشوار قطر، بطلة آسيا، في الكأس الذهبية في الدور نصف النهائي بعدما خسرت بهدف أمام أمريكا اليوم الجمعة في تكساس.

وأهدر حسن الهيدوس ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن تحسم أمريكا، مستضيفة البطولة، اللقاء بهدف جياسي زاردس في الدقيقة 86.

وفي نصف النهائي الآخر أحرزت المكسيك هدفا متأخرا لتقضي على أحلام كندا وتواصل حملة دفاعها عن اللقب.

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تقدم أوربيلين بينيدا للمكسيك في الدقيقة 47 من الشوط الأول قبل أن يتعادل تاجون بوشانان في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 99 من الشوط الثاني سجل هيكتور هيريرا هدفا قاتلا ليعبر بفريقه للنهائي.

وبذلك ضربت المكسيك موعدا مع أمريكا في نهائي هو السابع بين المنتخبين في الكأس الذهبية.

تفوقت المكسيك 5 مرات من النهائيات الستة السابقة آخرها كان في أمريكا عام 2019.

وسيجري النهائي رقم 16 للبطولة في نيفادا صباح الأحد.

قطر الكأس الذهبية
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