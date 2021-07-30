قطر تسقط بصعوبة أمام أمريكا في نصف نهائي الكأس الذهبية.. والمكسيك تفوز في الدقيقة 99

توقف مشوار قطر، بطلة آسيا، في الكأس الذهبية في الدور نصف النهائي بعدما خسرت بهدف أمام أمريكا اليوم الجمعة في تكساس.

وأهدر حسن الهيدوس ركلة جزاء في الدقيقة 61 قبل أن تحسم أمريكا، مستضيفة البطولة، اللقاء بهدف جياسي زاردس في الدقيقة 86.

وفي نصف النهائي الآخر أحرزت المكسيك هدفا متأخرا لتقضي على أحلام كندا وتواصل حملة دفاعها عن اللقب.

تقدم أوربيلين بينيدا للمكسيك في الدقيقة 47 من الشوط الأول قبل أن يتعادل تاجون بوشانان في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 99 من الشوط الثاني سجل هيكتور هيريرا هدفا قاتلا ليعبر بفريقه للنهائي.

🎥 Highlights: United States 🇺🇸 books their ticket to the #GoldCup21 final after defeating Qatar 🇶🇦 1-0 in Austin! #ThisIsOurs pic.twitter.com/FHSbtaZWxk — Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021

🎥 Resumen: 🇲🇽 México superó a 🇨🇦 Canadá 2-1 en Houston y avanzó a la final de #CopaOro21. pic.twitter.com/BtowSffYHE — Gold Cup (@GoldCup) July 30, 2021

وبذلك ضربت المكسيك موعدا مع أمريكا في نهائي هو السابع بين المنتخبين في الكأس الذهبية.

تفوقت المكسيك 5 مرات من النهائيات الستة السابقة آخرها كان في أمريكا عام 2019.

وسيجري النهائي رقم 16 للبطولة في نيفادا صباح الأحد.