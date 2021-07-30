انتهت أولمبياد طوكيو 2020 – مصر (27)-(22) السويد.. فوز رائع للفراعنة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر والسويد في كرة اليد التي تقام في رابع جولات أولمبياد طوكيو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع صباحا.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة بأربع نقاط، فيما تأتي السويد ثانيا بست نقاط.

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نهاية المباراة بفوز مصر 27-22.

ق. 59 أحمد هشاااام يسجل. 27-21 لمصر.

ق. 58 أحمد عاادل يسجل. 26-21 لمصر.

ق. 56 يحيى خااالد يسجل. 25-20 لمصر.

ق. 50 أحمد عادل يسجل لمصر. 23-17 لمصر.

ق. 48 عمر بكااار يسجل. 22-16 لمصر.

ق. 47 يحيى الدرع يسجل بشكل راااائع. 21-16 لمصر.

ق. 42 يحيى الدرع يسجل بشكل رااائع. 19-15 لمصر.

ق. 39 ممدوح هاااشم يسجل. 18-12 لمصر.

ق. 37 محمد سند راائع ويسجل من فاست بريك. 17-12 لمصر.

ق. 35 يحيى الدرع يسجل لمصر. 16-11 لمصر.

ق. 34 محمد سند يسجل من رمية جزائية, 15-11

ق. 32 يحيى خالد يسجل لمصر. 14-10

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 30 هنداوي يتألق مجددا على مرتين.

ق. 28 أحمد الأحمر يسجل. 13-9 لمصر.

ق. 27 يحيى خااالد يسجل. 12-8 لمصر.

ق. 22 أحمد هشام يسجل. 11-6 لمصر.

ق. 20 محمد سند رااائع ويسجل من مرتدة رائعة. 10-5 لمصر.

ق. 17 مصر تسجل التاسع عن طريق محمد سند من رمية جزائية. 9-4 لمصر.

ق. 14 سند يسجل بشكل رااائع. 8-4 لمصر.

ق. 13 أحمد هشام يسجل لمصر. 7-4

ق. 12 كريم هنداوي يتألق ويتصدى لكرتين متتاليتين للسويد.

ق. 11 محمد سند يسجل من رمية جزائية. 6-4 لمصر.

ق. 9 علي زين يتألق مجددا ويسجل. 5-2 لمصر.

ق. 8 علي زين يسجل الرابع. 4-2 لمصر.

ق. 7 هنداااوي يتألق أمام فاست بريك للاعب السويد ويتصدى ببراعة.

ق. 6 ممدوح هاشم يهدر أمام المرمى والسويد ترد بهدف. 3-2 لمصر.

ق. 4 يحيى خالد يسجل الثالث. 3-1 لمصر.

ق. 3 علي زين يسجل الثاني لمصر. 2-0 لمصر.

ق. 2 ممدوح هاشم يسجل الأول. 1-0 لمصر.

بداية المباراة