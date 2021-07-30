أولمبياد طوكيو 2020 - مجموعة مصر.. فوز تاريخي لـ البحرين على اليابان

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 05:35

كتب : FilGoal

منتخب البحرين لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020

حقق منتخب البحرين فوزا تاريخيا على حساب اليابان في الجولة الرابعة من منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020 بنتيجة 32-30.

وأقيمت المباراة في رابع جولات المسابقة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم كل من الدنمارك والسويد ومصر والبرتغال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اليابان بنتيجة 17-16، بيد أن البحرين فازت في نظيره الثاني بنتيجة 16-13.

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وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للمنتخب البحريني في مشاركته الأولى تاريخيا في الأولمبياد.

ورفع منتخب البحرين رصيده إلى نقطتين عقب ذلك الانتصار يحتل بهم المركز الخامس بفارق الأهداف عن البرتغال الرابع وللأخير لقاء أقل.

فيما يقبع منتخب اليابان في المركز السادس والأخير بدون أي نقطة.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى الدور ربع النهائي.

ويلعب منتخب البحرين أمام مصر يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات.

أما منتخب اليابان فيلاقي نظيره البرتغالي.

طوكيو 2020 البحرين اليابان
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