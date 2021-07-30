مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – ملك حمزة تستعد لبدء منافسات جمباز ترامبولين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات البعثة المصرية في ثامن أيام منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

التجديف

1:55 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا لتحديد المراكز الترتيبية

وينافس عبد الخالق البنا في المراكز الترتيبية من 13 لـ18 بعدما تم إقصائه من ربع النهائي.

عبد الخالق البنا ينهي السباق الترتيبي في المركز الثاني أي الـ14 بشكل عام، وأنهى السباق في 7 دقائق و72 جزء من الثانية.

سباحة

3:30 فجرا (سباحة) نصف نهائي 100 متر فراشة - يوسف رمضان في الجدول

يوسف سينافس في السباق الأول وينتظر نتيجته ثم نتيجة السباق الثاني ويتأهل 8 سباحين من أصل 16 إلى النهائي.

يوسف ينهي السباق في المركز الثامن بزمن قدره 52:27 ثانية وبالتالي يفقد حظوظه في التأهل للنهائي.

الشراع

5:05 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

خلود تُنهي السباق التاسع في المركز الـ36 من أصل 44 مشاركة وتبدأ الآن السباق العاشر.

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز ترامبولين) ملك حمزة - منافسات سيدات

يتأهل أصحاب أول ثمانية مراكز من أصل 16 متسابقة بناء على نتائجهم خلال جولتين من المنافسات.

ملك في الجولة الأولى من أصل جولتين تحصل على مجموع نقاط 45.225.

ملك تنهي الجولة الأولى في المركز الـ14 من أصل 16 متسابقة.

الشراع

7:35 صباحا (شراع) علي بدوي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

كرة يد

9:15 صباحا (كرة يد) مصر × السويد

سباحة

12:14 ظهرا (سباحة) علي خلف الله - تصفيات 50 متر حرة

12:38 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - تصفيات 50 متر حرة