مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – ملك حمزة تستعد لبدء منافسات جمباز ترامبولين

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 01:36

كتب : FilGoal

ملك حمزة - جمباز ترامبولين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات البعثة المصرية في ثامن أيام منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

التجديف

1:55 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا لتحديد المراكز الترتيبية

وينافس عبد الخالق البنا في المراكز الترتيبية من 13 لـ18 بعدما تم إقصائه من ربع النهائي.

عبد الخالق البنا ينهي السباق الترتيبي في المركز الثاني أي الـ14 بشكل عام، وأنهى السباق في 7 دقائق و72 جزء من الثانية.

Open Photo

سباحة

3:30 فجرا (سباحة) نصف نهائي 100 متر فراشة - يوسف رمضان في الجدول

يوسف سينافس في السباق الأول وينتظر نتيجته ثم نتيجة السباق الثاني ويتأهل 8 سباحين من أصل 16 إلى النهائي.

يوسف ينهي السباق في المركز الثامن بزمن قدره 52:27 ثانية وبالتالي يفقد حظوظه في التأهل للنهائي.

No description available.

الشراع

5:05 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

خلود تُنهي السباق التاسع في المركز الـ36 من أصل 44 مشاركة وتبدأ الآن السباق العاشر.

No description available.

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز ترامبولين) ملك حمزة - منافسات سيدات

يتأهل أصحاب أول ثمانية مراكز من أصل 16 متسابقة بناء على نتائجهم خلال جولتين من المنافسات.

ملك في الجولة الأولى من أصل جولتين تحصل على مجموع نقاط 45.225.

ملك تنهي الجولة الأولى في المركز الـ14 من أصل 16 متسابقة.

No description available.

الشراع

7:35 صباحا (شراع) علي بدوي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

كرة يد

9:15 صباحا (كرة يد) مصر × السويد

سباحة

12:14 ظهرا (سباحة) علي خلف الله - تصفيات 50 متر حرة

12:38 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - تصفيات 50 متر حرة

طوكيو 2020 مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
مجموعة مصر – فوز تاريخي لـ البحرين على اليابان ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – إنجاز مغربي في سباق 3000 متر موانع 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف رمضان يودع منافسات السباحة من نصف النهائي 3 ساعة | طوكيو 2020
اليابان قد تضيف مناطق قريبة من طوكيو إلى حالة الطوارئ بسبب كورونا 4 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - عبد الخالق البنا ينهي منافسات التجديف في المركز 14 5 ساعة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – ملك حمزة تستعد لبدء منافسات جمباز ترامبولين 5 ساعة | طوكيو 2020
مدرب الإسماعيلي يكشف رأيه حول تأجيل لقاء بيراميدز 5 ساعة | الدوري المصري
ودية ثالثة.. الزمالك يواجه المجد السكندري السبت 6 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك