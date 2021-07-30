أولمبياد طوكيو 2020 – نتائج متباينة للبعثة المصرية في حصاد اليوم السابع

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 01:36

كتب : FilGoal

علي بدوي - تجديف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمنافسات البعثة المصرية في ثامن أيام منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

التجديف

1:55 فجرا (تجديف) عبد الخالق البنا لتحديد المراكز الترتيبية

وينافس عبد الخالق البنا في المراكز الترتيبية من 13 لـ18 بعدما تم إقصائه من ربع النهائي.

عبد الخالق البنا ينهي السباق الترتيبي في المركز الثاني أي الـ14 بشكل عام، وأنهى السباق في 7 دقائق و72 جزء من الثانية.

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سباحة

مروان القماش لم يشترك في منافسات تصفيات 1500 متر حرة.

فريدة عثمان تنهي سباق التصفية الثامنة من سباق 50 متر حرة في المركز الثاني بزمن 25.13 ثانية.

أصحاب المراكز الـ16 الأوائل من 11 تصفية يتأهلون إلى نصف النهائي.

فريدة عثمان تبدأ منافسات 50 متر حرة

علي خلف الله ينهي السباق السابع من تصفيات 50 متر حرة في السباحة بالمركز الرابع وبزمن 22:22 ثانية، ويودع المنافسات بعد احتلال المركز الـ24 بشكل عام حتى الآن.

أصحاب المراكز الـ16 الأوائل من 10 تصفيات يتأهلون إلى نصف النهائي.

علي خلف الله يبدأ منافسات السباحة في تصفيات 50 متر.

3:30 فجرا (سباحة) نصف نهائي 100 متر فراشة - يوسف رمضان في الجدول

يوسف سينافس في السباق الأول وينتظر نتيجته ثم نتيجة السباق الثاني ويتأهل 8 سباحين من أصل 16 إلى النهائي.

يوسف ينهي السباق في المركز الثامن بزمن قدره 52:27 ثانية وبالتالي يفقد حظوظه في التأهل للنهائي.

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الشراع

5:05 فجرا (شراع) خلود منسي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

يتأهل أصحاب أول 10 مراكز للنهائي.

خلود تُنهي السباق التاسع في المركز الـ36 من أصل 44 مشاركة وتبدأ الآن السباق العاشر.

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خلود منسي تنهي السباق العاشر والأخير في منافسات الشراع بالمركز 32 من أصل 44 لتنهي المنافسات في المركز 41 بالترتيب العام.

الجمباز

6:00 صباحا (جمباز ترامبولين) ملك حمزة - منافسات سيدات

يتأهل أصحاب أول ثمانية مراكز من أصل 16 متسابقة بناء على نتائجهم خلال جولتين من المنافسات.

ملك في الجولة الأولى من أصل جولتين تحصل على مجموع نقاط 45.225.

ملك تنهي الجولة الأولى في المركز الـ14 من أصل 16 متسابقة.

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ملك تحتاج لـ60.246 نقطة لتحتل المركز الأول، و60.076 للمركز الثاني، و59.436 للثالث، و26.581 للثامن وهو آخر المراكز المؤهلة للنهائي.

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ملك تنهي الجولة الثانية بنتيجة 49.459 وتحتل المركز السابع حتى الآن وقبل نهاية المسابقة.

الشراع

7:35 صباحا (شراع) علي بدوي - قوارب ليزر - أخر سباقين 9 و10

علي بدوي يبدأ سباق الشراع.

طوكيو 2020 مصر
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