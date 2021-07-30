مدرب أسوان: صراع القمة والقاع سيستمر للجولة الأخيرة.. وأسامة: المباريات الـ 4 المقبلة دوري منفرد

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 00:07

كتب : FilGoal

عمرو الحلواني مع أسوان أمام الأهلي

شدد أحمد مارادونا مدرب أسوان على أن فريقه سينافس على البقاء في الدوري حتى الجولة الأخيرة، فيما يرى محمد أسامة مهاجم الفريق أن المباريات الأربع المقبلة في المسابقة بمثابة دوري منفرد.

وقال أحمد مارادونا مدرب أسوان عقب المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا نعلق على التحكيم، لدينا اعتراض على كرة في الدقائق الأخيرة، استطعنا غلق مفاتيح لعب الأهلي في الشوط الأول ولعبنا بأسلوب دفاع المنطقة وأجرينا تغييرات في الشوط الثاني لتطوير الأداء والهجوم".

وأضاف "لآخر مباراة في الموسم سواء صراع القمة أو القاع ستكون المنافسة موجودة ونتمنى البقاء في الدوري الممتاز".

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وأردف "نكافح سواء مجلس إدارة أو لاعبين وجهاز فني واجتهدنا وحاولنا ولم يحالفنا النصيب".

فيما قال البديل محمد أسامة عبر قناة أون تايم سبورتس: "قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا أهدافا محققة في الشوط الثاني ولم يحالفنا التوفيق وستكون الفترة المقبلة صعبة في المباريات الـ 3-4 القادمة".

وأتم "لدينا 4 مباريات مقبلة بمثابة دوري منفرد وسنحاول حصد 9 أو 10 نقاط على الأقل".

وسيلتقي أسوان في الجولات الأربع المقبلة مع الإنتاج الحربي والبنك الأهلي والمقاولون العرب ثم سموحة.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة من 27 مباراة بفارق نقطتين عن البنك الأهلي الـ 15.

محمد أسامة أسوان في الدوري أحمد مارادونا
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