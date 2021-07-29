ساسولو: بيانيتش لـ يوفنتوس أسهل من ضم لوكاتيلي.. ولن نبيع نجومنا بعد 8 أغسطس

الخميس، 29 يوليه 2021 - 23:39

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيلي - دومينيكو بيراردي - إيطاليا

كشف جيوفاني كارفانيلي المدير التنفيذي لـ ساسولو الإيطالي عن حقيقة العروض المقدمة لـ مانويل لوكاتيلي ودومينيكو بيراردي.

مانويل لوكاتيلي

النادي : ساسولو

دومينيكو بيراردي

النادي : ساسولو

ساسولو

وارتبط اسم لوكاتيلي بالانضمام لصفوف يوفنتوس ويمتلك عرضا آخرا من أرسنال، فيما تربط بعض التقارير بيراردي بالانتقال لـ ليستر سيتي.

وقال كارفانيلي لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "غدا (الجمعة) سنعقد تواصلا مباشرا مع يوفنتوس من أجل مانويل لوكاتيلي الذي يريد الانضمام للـ يوفي".

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وأضاف "سنكون سعداء ببيع مانويل لـ يوفنتوس، لكن نريد الحصول على القيمة المادية المناسبة، أرسنال تقدم بعرض أيضا وهناك فريق إنجليزي جديد في السباق".

وأكمل "لوكاتيلي يريد الانتقال لـ يوفنتوس لكن عليهم الاتفاق معنا ولديه عروض أخرى، لذلك عليه أن يقرر إما سيبقى".

وشدد "لن نبيع نجومنا بعد 8 أغسطس".

وتابع مازحا "ربما سيكون انضمام ميراليم بيانيتش لـ يوفنتوس أسهل من ضم لوكاتيلي".

وأتم عن بيراردي قائد الفريق وإمكانية انتقاله لـ ليستر سيتي: "نريد الإبقاء على بيراردي، هو لاعبنا الأفضل، إذا تلقينا عرضا هاما سوف نناقشه ونتخذ القرار سويا مع اللاعب، لكن لن نبيع نجوما في أغسطس".

الثنائي ساهم في تتويج إيطاليا بلقب يورو 2020 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح.

ساسولو يوفنتوس دومينيكو بيراردي مانويل لوكاتيلي
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