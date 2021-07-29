محمد شريف ينتزع الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري لموسم 2020-2021 وسط ازدياد عدد الأهداف المسجلة في المسابقة.

الزمالك يتصدر حتى الآن جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي مع بقاء مباراة مؤجلة للمارد الأحمر.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الخميس. مباراة شهدت تسجيل محمد شريف هداف الأهلي لهدف جديد، جعله ينفرد بصدارة هدافي المسابقة.

ويستعرض لكم FilGoal.com جدول ترتيب هدافي الدوري المصري هذا الموسم:

محمد شريف – الأهلي – 16 هدف

أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 15 هدف

أشرف بنشرقي – الزمالك – 12 هدف

عمر كمال عبد الواحد – المصري – 11 هدف

أحمد سمير – طلائع الجيش – 11 هدف

رامي صبري – إنبي – 10 أهداف

مصطفى فتحي – سموحة – 10 أهداف

عمرو جمال – طلائع الجيش – 10 أهداف