مدرب الإسماعيلي يكشف رأيه حول تأجيل لقاء بيراميدز

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 01:31

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، أن الجهاز الفني للفريق لا ينظر الى تأجيل لقاء بيراميدز من عدمه.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات صحفية: "الجميع في حالة تركيز لتحقيق أفضل نتيجة ممكنه، لهذا نحن مستعدون لكافة السيناريوهات الموضوعة في ذلك السياق".

وأشاد إبراهيم بمعسكر الفريق بالإسكندرية والمقام حاليا ضمن برنامج اعداد الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأشار المدرب العام إلى أن المعسكر حمل عدة مكاسب أهمها الوقوف على مستوى كافة اللاعبين من حيث المستوى البدني والخططي بالإضافة لتجربة مجموعة من الخطط الفنية والتأكد من مدى استيعابها للاعبين.

واستطرد "نستهدف تحقيق الانسجام بين اللاعبين بالإضافة الى استعادة جاهزية أكثر من لاعب من بينهم أحمد مصطفى ومحمد الشامي".

ومن ناحية أخرى، وصل مساء اليوم اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلي إلى معسكر الفريق بالإسكندرية، حيث عاد اللاعب من تونس بعد انتهاء إجازته وتجديد فتره إقامته التي انتهت في مصر.

يذكر أن نادي الإسماعيلي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، ومتبقي له 7 مباريات في مسابقة الدوري.

الإسماعيلي الدوري المصري فخر الدين بن يوسف
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