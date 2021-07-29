صناعة رائعة من صلاح وعودة فان دايك.. ليفربول يكسب رغم الخسارة أمام هيرتا برلين

تلقى ليفربول أولى هزائمه الودية استعدادا للموسم الجديد أمام هيرتا برلين.

ورغم الخسارة، لكن ليفربول حقق مكاسب عدة بعودة فيرجيل فان دايك، وجو جوميز من الإصابة ومشاركتهما.

فاز هيرتا برليت على ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب (تيفولي تيرول) في النمسا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

سجل سانتياجو أساسيبار، وسوات شيردار، وستيفان يوفيتيتش هدفين لـ هيرتا برلين، فيما سجل ساديو ماني، وتاكومي مينامينو، وأوكس تشامبيرلين أهداف ليفربول.

التشكيل

يورجن كلوب بدأ اللقاء بمزيج من الأساسيين والبدلاء.

محمد صلاح بجانب ساديو ماني وتاكومي مينامينو في الهجوم، فيما يبدأ إبراهيما كوناتيه في الدفاع بجانب جويل ماتيب.

وصف المباراة

ليفربول المباراة قوية. محمد صلاح انطلق على الجهة اليمنى ودخل منطقة الجزاء وسدد، لكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

وفي الدقيقة الـ20 جاء الهدف الأول لـ هيرتا برلين. مخالفة قابلها سانتياجو أسايبار بلمسة في المرمى.

وجاء الثاني سريعا في الدقيقة الـ30. تميرة من لوكيباكيو إلى ساوت شيردر الذي استلم الكرة وسدد صاروخ في المرمى.

عودة ليفربول

ليفربول بدأ مهمة العودة بعد ذلك، فجاء الهدف الأول بالدقيقة الـ36 بعد تمريرة إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، والسنغالي استدار وسدد في المرمى.

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جووووووووووول ساديو ماني يقلص الفارق ويسجل الاول للريدز ⚽💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/bWuzi7fu7z — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2021

وكاد محمد صلاح يسجل التعادل في الدقيقة الـ41 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الدفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة.

محمد صلاح صنع الهدف الثاني بشكل رائع في الدقيقة الـ42. تمريرة بالكعب إلى تاكومي مينامينو الذي سدد في المرمى مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الاول بالتعادل.

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جووووووووووول مينامينو يسجل التعادل لليفربول بأسيست عالمي من محمد صلاح بالكعب 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/fdYQTfI2EY — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2021

الشوط الثاني

يورجن كلوب بدأ الشوط الثاني بـ6 تبديلات. أدريان سان ميجيل دخل بدلا من كويمان كيليهير، وتشامبيرلين بدلا من مينامينو، وأندرو روبيرتسون بدلا من تسيميكاس.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة أيضا، كعب جديد من صلاح إلى ترينت أرنولد الذي أرسل عرضية، أنقذها الحارس قبل متابعة تشامبيرلين.

تبديلات عديدة

وأجرى الفريقان عدة تبديلات في الدقيقة الـ60. كان أبرزها خروج محمد صلاح، وساديو ماني، ودخول ديوجو جوتا، وكايدي جوردون.

وفي المقابل، شارك ستيفين يوفيتيتش، وجوناس دريكنر مع هيرتا برلين بدلا من ساوت شيردر، وكيفين برينس بواتينج.

البديل جوردون كاد يسجل الثالث سريعا في الدقيقة الـ65 بعد عرضية أرضية من روبيرتسون، قابلها جوردون بتصويبة فوق المرمى.

ولم يحتج يوفيتيتش إلا دقيقة كي يسجل الأول له بقميص هيرتا برلين، والثالث لفريق. عرضية من دودي لوكيباكيو، قابلها برأسية في المرمى.

عودة فان دايك

وشهدت الدقيقة الـ69 أهم أحداث اللقاء. عاد فيرجيل فان دايك وجو جوميز أخيرا إلى ليفربول. الأول عاد بعد غياب 285 منذ الإصابة أمام إيفرتون. والثاني يعود لأول مرة منذ مباراة أتلانتا في دوري أبطال أوروبا يوم 3 نوفمبر الماضي.

يوفيتيشت لم يكتف بالهدف الثالث، فأضاف هدفا رابعا في الدقيقة الـ80 بعد مراوغة رائعة لـ فيرجيل فان دايك في منطقة الجزاء، ثم سجل في المرمى.

الهدف هو السادس لـ يوفيتيتش أمام ليفربول، الذي سجل في شباكهم 4 مرات بقميص مانشستر سيتي من قبل.

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لاعب هيرتا برلين يتلاعب بفان دايك ويسجل الرابع في مرمى ليفربول 💥⚽#ONTime_Sports pic.twitter.com/WGrQIV0e2Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2021

ليفربول ضغط لتحسين الوضع، فكان له الهدف الثالث في الدقيقة الـ88. عرضية قابلها فان دايك برأسية وتصدى لها الحارس، ليتابعها أوكس تشامبيرلين بتصويبة قوية في المرمى، ولينتهي اللقاء بفوز هيرتا برلين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.