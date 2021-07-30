رسالة من مشجع إنجليزي للسفارة الإيطالية بلندن: ربحتم بالعنف والغش

الجمعة، 30 يوليه 2021 - 00:13

كتب : عمر خالد

نهائي اليورو 2020 - إيطاليا ضد إنجلترا

يبدو أن فوز المنتخب الإيطالي بيورو 2020 لم يمر مرور الكرام حتى الوقت الراهن، حيث مازالت بعض الجماهير الإنجليزية ترفض الإعتراف بخسارة اللقب.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تقريرا أشار فيه إلى أن هناك مشجع إنجليزي أرسل برقيه تحمل رسالة إلى السفارة الإيطالية بلندن.

ونشر أليسندرو موتا، نائب رئيس البعثة داخل السفارة الإيطالية بـ لندن، البرقية التي أُرسلت معلقا عليها بطريقة ساخرة: "مفهوم الروح الرياضية هو مفهوم عالمي ونشأ في الرياضة الحديثة من بريطانيا العظمى".

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وكانت تفاصيل البرقية التي أرسلها المشجع الإنجليزي تقول "إيطاليا فازت بالعنف، وبالغش، أنتم لا تعلمون كيف تلعبون بروح رياضية".

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وأضاف "نحن خسرنا بشرف، وأنتم لا تعلمون معنى تلك الكلمة، أنتم مجموعة من الهوليجانز مثل لاعبي منتخبكم".

يذكر أن المنتخب الإيطالي فاز ببطولة يورو 2020 عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في زمن المباراة.

إنجلترا إيطاليا يورو 2020
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