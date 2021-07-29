تقرير: نقل مباراة برشلونة ويوفنتوس في كأس خوان جامبر من كامب نو

كشف موقع فوتبول إيطاليا عن أن مواجهة فريقي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في كأس خوان جامبر لن تقام على ملعب كامب نو ببرشلونة.

وأوضح الموقع في تقريره أن المباراة ستنقل إلى ملعب يوان كرويف بأمستردام وبحضور 3000 مشجع، حيث تقام المباراة في 8 أغسطس المقبل، ضمن المباريات التحضرية للموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع حضور 20% من الجماهير لهذه المباراة، أي حوالي 15 ألف متفرج ولكن بسبب فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية تم تقليل العدد إلى 3000 متفرج فقط.

ويأمل عشاق الفريقين بوجه خاص ومحبي كرة القدم بوجه عام في رؤية مواجهة الثنائي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة لبعضهما وجها لوجه على غرار مواجهة دوري الأبطال في الموسم الماضي.

ويذكر أن برشلونة استضاف يوفنتوس على ملعبه في فبراير الماضي ضمن منافسات مباريات العودة لدوري الأبطال بدور المجموعات، حيث تواجه رونالدو وميسي وجها لوجه، وانتهت تلك المواجه بفوز اليوفي على برشلونة بثلاثية نظيفة، أحرز فيها كريستيانو رونالدو هدفين.