تقرير: نقل مباراة برشلونة ويوفنتوس في كأس خوان جامبر من كامب نو

الخميس، 29 يوليه 2021 - 20:06

كتب : عمر خالد

برشلونة - يوفنتوس

كشف موقع فوتبول إيطاليا عن أن مواجهة فريقي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في كأس خوان جامبر لن تقام على ملعب كامب نو ببرشلونة.

وأوضح الموقع في تقريره أن المباراة ستنقل إلى ملعب يوان كرويف بأمستردام وبحضور 3000 مشجع، حيث تقام المباراة في 8 أغسطس المقبل، ضمن المباريات التحضرية للموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع حضور 20% من الجماهير لهذه المباراة، أي حوالي 15 ألف متفرج ولكن بسبب فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية تم تقليل العدد إلى 3000 متفرج فقط.

أخبار متعلقة
رومانو: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات "لن تأخذ وقتا طويلا" لضم جريليش مباشر – ليفربول (2)-(2) هيرتا برلين.. بداية الشوط الثاني مودجي لـ في الجول: مالديني أخطأ بالتفريط في دوناروما تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان أمام هيرتا برلين

ويأمل عشاق الفريقين بوجه خاص ومحبي كرة القدم بوجه عام في رؤية مواجهة الثنائي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وليونيل ميسي لاعب برشلونة لبعضهما وجها لوجه على غرار مواجهة دوري الأبطال في الموسم الماضي.

ويذكر أن برشلونة استضاف يوفنتوس على ملعبه في فبراير الماضي ضمن منافسات مباريات العودة لدوري الأبطال بدور المجموعات، حيث تواجه رونالدو وميسي وجها لوجه، وانتهت تلك المواجه بفوز اليوفي على برشلونة بثلاثية نظيفة، أحرز فيها كريستيانو رونالدو هدفين.

ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو كأس خوان جامبر يوفنتوس برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر موسيماني: سجلنا بالطريقة التي أحبطتنا في آخر 3 مباريات.. ومتى أعطى الفرصة للبدلاء؟ 11 دقيقة | الدوري المصري
ثلاثية الأهلي في شباك أسوان تشعل صراع صدارة الدوري 48 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يهزم أبها بهدفين وديا ساعة | الدوري المصري
تقرير: نقل مباراة برشلونة ويوفنتوس في كأس خوان جامبر من كامب نو ساعة | أوروبا
مباشر – ليفربول (2)-(3) هيرتا برلين.. عودة فان دايك وجوميز 2 ساعة | أوروبا
الدُحيل يعلن ضم فرجاني ساسي رسميا 2 ساعة | ميركاتو
حمد إبراهيم لـ في الجول: لم نفاوض لاعبين للانضمام إلى الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر سيتي يبدأ مفاوضات "لن تأخذ وقتا طويلا" لضم جريليش 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك