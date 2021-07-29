مباشر – ليفربول (2)-(4) هيرتا برلين.. الرااابع

الخميس، 29 يوليه 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - يورجن كلوب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وهيرتا برلين، ضمن مباريات الفريقين الودية، استعدادا للموسم المقبل.

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ق. 80 جووول رااائع ورابع عن طريق يوفيتيتش مجددا. راوغ فان دايك بشكل رائع وسدد في المرمى.

ق. 69 دخول فيرجيل فان دايك وجو جوميز بدلا من ناثان فيليبس، وإبراهيما كوناتيه.

ق. 65 جووول ثااالث لهيرتا برلين. عرضية يقابلها ستيفين يوفيتيتش برأسية في المرمى.

ق. 60 خروج صلاح ودفعة تغييرات.

ق. 52 كعب جديد من صلاح إلى أرنولد الذي أرسل عرضية أنقذها الحارس قبل متابعة تشامبيرلين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووول التعااادل لليفربول. كعب رائعة من صلاح إلى مينامينو الذي يسدد في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 41 صلاح يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الدفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة.

ق. 36 جووول أول لليفربول عن طريق ساديو ماني بعد عرضية استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى.

ق. 30 جوووول ثاني لهيرتا برلين. تميرة من لوكيباكيو إلى ساوت شيردر الذي استلم الكرة وسدد صاروووخ في المرمى.

ق. 20 جووول اول لهيرتا برلين. مخالفة قابلها سانتياجو أسايبار بلمسة في المرمى.

ق. 10 انطلاقة رائعة من محمد صلاح على الجهة اليمنى ويدخل منطقة الجزاء ثم يسدد، لكن الحارس يتصدى لها.

بداية المباراة

ليفربول هيرتا برلين محمد صلاح
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