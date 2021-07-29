الدُحيل يعلن ضم فرجاني ساسي

الخميس، 29 يوليه 2021 - 19:43

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي إلى الدحيل القطري رسميا

أعلن نادي الدٌحيل القطري ضم فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك السابق رسميا.

وكشف الموقع الرسمي لنادي الدحيل عن ضم فرجاني ساسي في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب التونسي على عقود انتقاله إلى الدحيل لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

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فرجاني ساسي رحل عن الزمالك قبل نهاية الموسم الجاري، مدعيا أن تعاقده مع الفريق بنتهي بنهاية شهر يونيو وليس مع نهاية الموسم.

ولعب فرجاني ساسي مع الزمالك لمدة ثلاثة مواسم متتالية، قادما من نادي النصر السعودي.

صاحب الـ29 عاما توج مع الزمالك بألقاب كأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري.

ويملك فرجاني ساسي 61 مباراة دولية رفقة منتخب تونس، كان أبرزها في كأس العالم 2018، وكأس الأمم الإفريقية نسخ 2015، و2017، و2019.

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