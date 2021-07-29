حمد إبراهيم لـ في الجول: لم نفاوض لاعبين للانضمام إلى الإسماعيلي

الخميس، 29 يوليه 2021 - 19:35

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، عن عدم قيام الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني ايهاب جلال بالتفاوض مع أي لاعب للانضمام لصفوف الفريق الموسم المقبل.

وتساءل كيف نقوم بتلك المفاوضات ونحن لا نعلم حتى الآن هل سنستمر مع الإسماعيلى أو لا في الموسم القادم.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ FilGoal.com: "عقدنا ينتهى بنهاية الموسم الحالى لمسابقة الدوري، ولا نعلم ما هو مستقبلنا مع الفريق الموسم المقبل".

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وتابع المدرب العام للإسماعيلي "كيف نتفاوض أو نرشح لاعبين في مثل هذه الظروف وقد يتولى المهمة مدرب آخر له رؤية جديدة ويريد لاعبين جدد من أجل تطبيق وجهة نظرة".

وأكد "نفضل الاستمرار مع الإسماعيلي وله الأولوية المطلقة بكل تأكيد، وننتظر تفاوض إدارة النادي للتجديد مع ايهاب جلال المدير الفني للفريق".

يذكر أن نادي الإسماعيلي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، ومتبقي له 7 مباريات في مسابقة الدوري.

حمد إبراهيم الإسماعيلي الدوري المصري
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