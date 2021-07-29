تشكيل ليفربول – صلاح وماني أساسيان أمام هيرتا برلين

يقود محمد صلاح وساديو ماني تشكيل ليفربول أمام هيرتا برلين، فيما يحرس كويمان كيليهير المرمى.

أعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة هيرتا برلين بعد قليل، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

تشكيل ليفربول شهد تواجد محمد صلاح، وساديو ماني، وتاكومي مينامينو في الهجوم,

ويبدأ إبراهيما كوناتي وجويل ماتيب في الدفاع.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: كويمان كيليهير.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – جويل ماتيب – كونستانتينوس تسيميكاس.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إليوت.

الهجوم: تاكومي مينامينو – محمد صلاح – ساديو ماني.