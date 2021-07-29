انتهت في الدوري - أسوان (1) (3) الأهلي.. فوز قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أسوان والأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 17 من الدوري المصري.

المباراة تقام على ملعب بتروسبورت.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 26 مباراة، فيما يحتل أسوان المركز الـ 16 برصيد 25 نقطة من 27 مباراة.

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انتهت

ق 90+4: جووول ثالث لأهلي، مرتدة سريعة للأهلي وعرضية من حسين الشحات تصل للكونغولي الذي يراوغ الحارس ويسدد في المرمى الخالي.

ق 90+2: توغل محمد أسامة من الجهة اليسرى وراوغ أكثر من لاعب وسدد كرة تصدى لها علي لطفي.

ق 84: إلغاء هدف لأسوان بسبب لمسة يد على لاعب أسوان، وعقب العودة لتقنية الفيديو احتسب الهدف لصالح لإيمانويل إيجبتيور.

ق 80: مشاركة سعد سمير ومحمود متولي بدلا من أيمن أشرف وأفشة.

ق 75: تغيير ثانٍ.. نزول أجايي ومحمود وحيد وخروج محمد شريف وعلي معلول

ق 69: أول تغيير للأهلي بنزول والتر بواليا بدلا من كهربا

ق 66: جووول ثانٍ للأهلي.. عرضية من علي معلول تصل إلى شريف الذي يسكن الكرة في الشباك من داخل منطقة الست ياردات.

ق 61: بطاقة صفراء لمحمد أسامة بعد تدخل بالمرفق مع ياسر إبراهيم

ق 54: عرضية من كهربا كاد سولومون منساه أن يضعها في الشباك لكن عمر رضوان يتألق ويبعدها.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: كرة سريعة من الجهة اليسرى تصل إلى أشرف مجدي الذي يسدد لكن أيمن أشرف يشتت في الوقت المناسب، والحكم يرفع راية التسلل.

ق 45: تسديدة قوية من أليو ديانج من خارج الـ 18 يتصدى لها عمر رضوان بثبات.

ق 41: بطاقة صفراء لأيمن أشرف عقب تدخل على أحمد خالد لاعب أسوان.

ق 39: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل.

ق 38: أسوان يسجل هدف التعادل عن طريق محمود شبانة لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل وانتظار تقنية الفيديو.

ق 34: عرضية تصل إلى الشحات داخل منطقة الجزاء يمهدها لأفشة الذي يسدد كرة أرضية لكن تخرج لركنية.

ق 22: جووول أووول.. كرة طولية من الشحات إلى داخل منطقة الجزاء يودعها كهربا في الشباك.

ق 19: مرتدة سريعة لأسوان تصل إلى عبد العزيز موسى الذي يسدد من خارج المنطقة كرة تمر بعيدة عن مرمى الأهلي.

ق 10: الشحات يتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 5: سقوط السولية وخروجه لتلقي العلاج.

بداية اللقاء