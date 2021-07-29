مودجي لـ في الجول: مالديني أخطأ بالتفريط في دوناروما

الخميس، 29 يوليه 2021 - 19:01

كتب : محمد المحمودي

جيانلويجي دوناروما - باريس سان جيرمان

قال لوتشانو مودجي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس الإيطالي: "أعجبت سابقا بعمل باولو مادليني، المدير التقني لميلان، حيث تعاقد مع لاعبين شباب متميزين من أجل المستقبل، ولكن أعجبت به أقل هذا العام".

وأضاف مودجي في تصريحات لـ FilGoal.com: "يجب على الإداري أن يرى المستقبل، والمستقبل هنا على سبيل المثال يسمى جيانلويجي دوناروما".

وأكد "عندما تعاقدت أنا مع بوفون تعقدت مع حارس ظل يحمى عرين الفريق لمدة 20 عاما، كان من الممكن حدوث نفس الأمر مع ميلان لأن دوناروما 22 عاما، وكان من الممكن أيضا أن يكون حارس اليوفي، ولذلك أعاتب على ميلان ويوفنتوس رحيل دوناروما لباريس سان جيرمان الفرنسي".

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وأوضح "خسرنا اللاعب لمصلحة باريس، هذا النادي الذي يفعل ما يشاء بدون حسابات، ولذلك كان يجب أن يتم التعامل مع دوناروما بنفس التعامل الذي حدث مع بوفون".

وأثنى مودجي على أداء دوناروما قائلا: "هو حارس المنتخب الإيطالي الأول وهو معروف للكل، وجميعنا شاهدنا اللاعب في بطولة اليورو الأخيرة، إيطاليا فازت بسبب تألق دوناروما في العديد من المباريات التي فازت فيها إيطاليا بركلات الترجيح".

وأشار إلى أن "كان يجب على الفريق أن يعطي دوناروما راتبا يبلغ حوالي 12 مليون وألا تتعاقد مع إبراهيموفيتش، فلذلك فعل مالديني خطأ كبير".

يذكر أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما رحل لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة 5 سنوات حتى يونيو 2026، وساعد دوناروما، الفائز بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 في قيادة إيطاليا للتتويج باللقب على حساب إنجلترا.

كما احتل ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

لوتشانو مودجي جيانلويجي دوناروما الدوري الإيطالي ميلان
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