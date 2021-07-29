تشكيل أسوان – سولومون منساه ظهير أيمن.. وأحمد خالد يقود الهجوم أمام الأهلي

يقود أحمد خالد هجوم أسوان أمام الأهلي، فيما يبدأ سولومون منساه كظهير أيمن.

أعلن أحمد "مارادونا" مدرب أسوان أمام الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بعد قليل، ضمن مؤجلات الدوري.

ويقود مارادونا الفريق في مباراة اليوم بسبب غياب أحمد مصطفى "بيبو" لإصابته بـ كورونا.

تشكيل أسوان شهد تواجد سولومون منساه لاعب الارتكاز كظهير أيمن، فيما يحرس عمر رضوان المرمى.

ويقود أحمد خالد اللاعب الشاب الهجوم، ومن خلفه الثلاثي أشرف مجدي، وأحمد الألفي، وأحمد الصغيري.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حارس: عمر رضوان.

الدفاع: سولومون منساه - محمد العشري - محمود شبانة – عمرو الحلواني.

الوسط: عبد العزيز موسى - إيمانويل إيجيبتور.

أمامهما: أشرف مجدي - أحمد الألفي - أحمد الصغيري.

الهجوم: أحمد خالد.

وجاءت دكة بدلاء أسوان أمام الأهلي كالتالي:

حارس: طلعت الجبلاوي.

الدفاع: السيد فريد.

الوسط: محمد خليفة – هيثم الفيل – محمد جمال "تريكة" – محمد أسامة.

الهجوم: أحمد عبد الظاهر – عمرو ناصر – أحمد "بلية".