مودجي لـ في الجول: يوفنتوس أخطأ برحيل أليجري.. ولم أكن لأتعاقد مع رونالدو من الأساس

قال لوتشانو مودجي المدير الرياضي السابق ليوفنتوس الإيطالي: "إنه من الخطأ رحيل ماسيمليانو أليجري عن اليوفي، ولكن الإدارة تداركت الخطأ بعودة المدير الفني الإيطالي مرة أخرى".

وأضاف مودجي في تصريحات لـFilGoal.com: "أعتقد أن يوفنتوس سيعود للمنافسة مجددا مع أليجري، حيث فاز سابقا مع المدرب الإيطالي بـ 5 ألقاب متتالية للدوري الإيطالي".

وأكد "عودة أليجري إلى يوفنتوس مرة أخرى تُعد مخاطرة ولكن الأمر يعتمد على الإدارة، وما الذي تريده من المدرب الجديد".

وأشار إلى أنه "في وقت سابق اتخذت قرارا بعودة مارشيلو ليبي مرة أخرى، لكنني كنت أعرف جيدا ما الذي سأفعله، حيث أن المدربين المعتادين على الفوز، يفوزوا أينما ذهبوا، ومن هنا يجب أن تكون الإدارة قوية حتى تدعم المدرب بشكل قوي وكبير".

وعن تعاقد يوفنتوس مع كرستيانو رونالدو سابقا قال مودجي: "لم أكن لأتعاقد مع كرستيانو من الأساس، أيضا بسبب عمر اللاعب وراتبه ولذلك لا أعتقد أن الأمر مربح للفريق".

وأوضح "يجب أن نحسب أيضا عندما يصبح اللاعب في الـ 34 عاما لن يكون في نفس التفاعل الذي كان عليه سابقا.

وأكد المدير الرياضي السابق "رونالدو أحرز العديد من الأهداف لا أنكر ذلك، ولكن الفريق أحرز أهداف أقل لأن اللعب كان دائما لرونالدو، وهو الأمر الذي جعل يوفنتوس يفوز في مباريات أقل من المواسم السابقة".

واستطرد "لا شك في أن يوفنتوس اشترى رونالدو وهو علامة تجارية مستقرة، خبر التعاقد مع رونالدو كان حديث العالم كله، وهذا بالتأكيد أعطى قوة لليوفي، لكن العلامة التجارية لا تظهر في الملعب وهنا تأتي المعاناة".

وأشار "عندما لعب يوفنتوس قبل التعاقد مع رونالدو، وصل الفريق لنهائي دوري الأبطال، ولكن مع وجود رونالدو خرج يوفنتوس من دور الـ 16 وخسر الدوري الإيطالي، فعندما تحلل الموقف ترى أن الفريق فاز بدون رونالدو أكثر من الفوز مع وجوده بالفريق".

يذكر أن فريق يوفنتوس الإيطالي أعلن في وقت سابق عودة أليجري مرة أخرى لقيادة الفريق بداية من الموسم الجديد، خلفا للمدير الفني الإيطالي أندريه بيرلو، حيث احتل فريق السيدة العجوز المركز الرابع في الدوري، وخرج من دور الـ 16 في دوري الأبطال أمام بورتو البرتغالي.

video:1