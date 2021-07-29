تشكيل الأهلي – ربيعة ظهير أيمن.. وكهربا أساسي أمام أسوان

الخميس، 29 يوليه 2021 - 17:56

كتب : FilGoal

كهربا الممر الشرفي الأهلي الإنتاج الحربي

يبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" كأساسي أمام أسوان، فيما يقود رامي ربيعة مركز الظهير الأيمن.

أعلن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل، ضمن مؤجلات الدوري المصري.

تشكيل الأهلي شهد تواجد رامي ربيعة كظهير أيمن، فيما تواجد ياسر إبراهيم وأيمن أشرف كقلبي دفاع، مع وجود بدر بانون على دكة البدلاء.

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ويتواجد كهربا كأساسي تحت المهاجم بجانب محمد مجدي "أفشة"، وحسين الشحات.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهما: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" - محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد والتر بواليا، وجونيور أجايي كحلول هجومية على دكة بدلاء الأهلي، بجانب حمدي فتحي.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد - سعد سمير - محمود متولي - بدر بانون -

الوسط: حمدي فتحي - جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن - والتر بواليا.

في الدوري الأهلي أسوان كهربا
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