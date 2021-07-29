سكاي: إريكسن يعود إلى إنتر لمعرفة موقفه من استمرار مسيرته

أفادت تقارير إيطالية بأن الدنماركي كريستيان إريكسن سيعود إلى ناديه إنتر خلال أيام من أجل معرفة مصيره حول ممارسة كرة القدم من جديد.

صاحب الـ29 عاما يستخدم جهاز لتنظيم نبضات القلب بعد الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرض لها خلال بطولة يورو 2020 في الصيف.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن إريكسن سيعود إلى إنتر ميلان الأسبوع المقبل لإجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كان بإمكانه مواصلة مسيرته الكروية مع النادي.

ويحتاج الأطباء إلى التأكد من قدرته على الأداء بدون جهاز تنظيم نبضات القلب إذا كان سيلعب في منافسات الدوري الإيطالي مرة أخرى.

ومن غير المحتمل أن يلعب إريكسن لمدة 6 أشهر على الأقل حتى لو سارت الأمور على ما يرام.

ساعد إريكسن إنتر في الفوز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 2010 قبل أن يشارك مع الدنمارك في بطولة يورو 2020 المؤجلة منذ الصيف الماضي.

كريستيان إريكسن سقط على الأرض أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من البطولة بعد تعرضه لتوقف في نبضات القلب، لكن الجهاز الطبي نجح في إنقاذه بعد عملية إنعاش استمرت لـ 15 دقيقة.

وبعد أيام قضاها صاحب الـ29 عاما في المستشفى، كشف طبيب منتخب الدنمارك عن موافقة إريكسن على تركيب جهاز لتنظيم نبضات القلب.