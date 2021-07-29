سكاي: إريكسن يعود إلى إنتر لمعرفة موقفه من استمرار مسيرته

الخميس، 29 يوليه 2021 - 17:01

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك

أفادت تقارير إيطالية بأن الدنماركي كريستيان إريكسن سيعود إلى ناديه إنتر خلال أيام من أجل معرفة مصيره حول ممارسة كرة القدم من جديد.

صاحب الـ29 عاما يستخدم جهاز لتنظيم نبضات القلب بعد الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرض لها خلال بطولة يورو 2020 في الصيف.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن إريكسن سيعود إلى إنتر ميلان الأسبوع المقبل لإجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كان بإمكانه مواصلة مسيرته الكروية مع النادي.

أخبار متعلقة
يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه التونسي بفيروس كورونا مبابي: هذا هو حلمي الأكبر لاعب إيفرتون معترضا على التطعيم ضد كورونا: مهمة الجهاز المناعي باتت "نظرية مؤامرة" سولشاير: فاران يمنحنا تنوع الأسلوب.. فيرجسون أراده في يونايتد

ويحتاج الأطباء إلى التأكد من قدرته على الأداء بدون جهاز تنظيم نبضات القلب إذا كان سيلعب في منافسات الدوري الإيطالي مرة أخرى.

ومن غير المحتمل أن يلعب إريكسن لمدة 6 أشهر على الأقل حتى لو سارت الأمور على ما يرام.

ساعد إريكسن إنتر في الفوز بأول لقب له في الدوري الإيطالي منذ 2010 قبل أن يشارك مع الدنمارك في بطولة يورو 2020 المؤجلة منذ الصيف الماضي.

كريستيان إريكسن سقط على الأرض أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من البطولة بعد تعرضه لتوقف في نبضات القلب، لكن الجهاز الطبي نجح في إنقاذه بعد عملية إنعاش استمرت لـ 15 دقيقة.

وبعد أيام قضاها صاحب الـ29 عاما في المستشفى، كشف طبيب منتخب الدنمارك عن موافقة إريكسن على تركيب جهاز لتنظيم نبضات القلب.

كريستيان إريكسن إنتر
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي – ربيعة ظهير أيمن.. وكهربا أساسي أمام أسوان 3 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: إريكسن يعود إلى إنتر لمعرفة موقفه من استمرار مسيرته 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
سلة - في الجول يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع هودج ساعة | رياضات أخرى
رومانو: أرسنال أنهى صفقة ضم بن وايت ساعة | الدوري الإنجليزي
هدف إيراني يفوز بجائزة الأجمل في أوروبا خلال الموسم الماضي 2 ساعة | أوروبا
تقرير: أحمد المحمدي يقترب من الأهلي السعودي 2 ساعة | المحترفون
قنوات أون تايم والأهلي والزمالك: لن نلتفت لمن يحاول تعكير صفو الرياضة المصرية 3 ساعة | الدوري المصري
قرعة كأس إفريقيا 2021 يوم 17 أغسطس 3 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك