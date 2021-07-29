سلة - في الجول يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع هودج

الخميس، 29 يوليه 2021 - 16:48

كتب : أحمد الخولي

والتر هودج - لاعب سلة الزمالك

علم FilGoal.com أن أجوستي بوش مدرب الفريق الأول لكرة السلة في الأهلي تحدث مع اللاعب والتر هودج لإقناعه بالانضمام للفريق.

ورحب هودج (34 عاما) بالأمر لكن مشاركته في منافسات في بورتو ريكو، مسقط رأسه، قد تؤخر انضمامه للأهلي إلى شهر نوفمبر المقبل.

في المقابل، يريد الأهلي قدوم اللاعب في أقرب وقت.

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وسيجتمع بوش مع مسؤولي الأهلي بعد يوم 10 أغسطس لإرسال عقد لهودج.

اللاعب الأسبق للاتحاد الرياضي المنستيري التونسي والزمالك رحب بالانضمام للأهلي ليلعب مرة أخرى مع بوش الذي قاده منذ أشهر.

وأعلن الأهلي يوم الثلاثاء التعاقد مع الإسباني بوش الذي توج مع الزمالك بكأس إفريقيا ودوري السوبر المصري في الموسم الماضي.

الأهلي أجوستي بوش والتر هودج
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