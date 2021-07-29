هدف إيراني يفوز بجائزة الأجمل في أوروبا خلال الموسم الماضي

الخميس، 29 يوليه 2021 - 15:51

كتب : FilGoal

مهدي طارمي

حصد مهدي طارمي مهاجم بورتو جائزة أجمل أهداف القارة الأوروبية الموسم الماضي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فوز المهاجم الإيراني بالجائزة بعدما حصد نحو 30% من أصوات الجماهير.

تارمي سجل هدفا من مقصية رائعة في الوقت الإضافي من مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.

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وجاء هدف مهدي في المركز الأول، تلاه هدف لورينزو إنسيني أمام بلجيكا في بطولة يورو 2020، ثم هدف كيمار روفي لاعب جلاسكو رينجرز أمام ستاندرلييج ببطولة الدوري الأوروبي.

المتنافسون على هدف الموسم من الاتحاد الأوروبي هي فقط الأهداف المسجلة في مسابقات يويفا أو المسابقات الدولية بين أكتوبر 2020 ويوليو 2021.

وتم وضع القائمة المختصرة المكونة من عشرة أهداف من قبل اللجنة الفنية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشارك أكثر من 600 ألف مشجع بالتصويت الذي تم عبر موقع يويفا.

الأهداف الفائزة بالجائزة من قبل كانت كالتالي:-

2021: مهدي طارمي لاعب بورتو أمام تشيلسي

2020: لا يوجد تصويت لهدف الموسم

2019: ليونيل ميسي أسطورة برشلونة في شباك ليفربول

2018: كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أمام يوفنتوس

2017: ماريو ماندوكيتش مهاجم يوفنتوس في ريال مدريد

2016: ليونيل ميسي لاعب برشلونة ضد روما

2015: ليونيل ميسي نجم برشلونة ضد بايرن ميونيخ

مهدي طارمي بورتو دوري أبطال أوروبا
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