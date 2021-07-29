تقرير: أحمد المحمدي يقترب من الأهلي السعودي

الخميس، 29 يوليه 2021 - 15:09

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا - ليفربول

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن أحمد المحمدي لاعب منتخب مصر يقترب من الانضمام لفريق الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن المحمدي يمتلك عرضا قطريا وعرضا إماراتيا لكنه يفضل عرض الأهلي السعودي بعد التواصل مع رئيسه ماجد النفيعي.

لاعب إنبي السابق أصبح حرا في الانتقال لأي فريق بعد انتهاء عقده مع أستون فيلا بنهاية الموسم الماضي.

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وأشار التقرير إلى أن مفاوضات الأهلي السعودي مع المحمدي جاءت بتوصية من مدرب الفريق بيسنيك هاسي الذي يريد تدعيم الجبهة اليمنى للفريق قبل منافسات الموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن المحمدي (33 عاما) يفاضل بين عروض أوروبية وخليجية لحسم وجهته المقبلة.

ويفكر المحمدي، مدافع غزل المحلة وإنبي وسندرلاند وهال سيتي السابق، في البقاء في القارة العجوز، أو الحصول على راتب أفضل بالانتقال لناد عربي.

ولا يفكر اللاعب المتوج بكأس إفريقيا 2008 و2010 في العودة لمصر في الوقت الراهن.

وقضى المحمدي 11 عاما في الملاعب الإنجليزية منذ رحل عن إنبي في 2010.

وشارك في 368 مباراة في الدوريات الإنجليزية المختلفة وسجل 14 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

والمحمدي هو أكثر لاعب مصري شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض 197 مباراة. وهو الثاني عربيا بعد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

ومثل المحمدي منتخب مصر في 87 مباراة وسجل 6 أهداف وتوج مع الفريق بكأس إفريقيا 2008 و2010.

وآخر ظهور مع الفراعنة كان في كأس إفريقيا 2019 حين كان قائدا للفريق.

أحمد المحمدي الأهلي السعودي أستون فيلا
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