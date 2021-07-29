قنوات أون تايم والأهلي والزمالك: لن نلتفت لمن يحاول تعكير صفو الرياضة المصرية

الخميس، 29 يوليه 2021 - 14:35

كتب : FilGoal

قناة أون تايم سبورتس

أصدرت قنوات أون تايم سبورتس والأهلي والزمالك بيانا مشتركا اليوم الخميس انتقدت فيه ما وصفته بـ"محاولات مغرضة" لزيادة التعصب بين الناديين المصريين.

وجاء البيان على النحو التالي:

"لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم. وإزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعى دائما لتقديم إعلام هادف وراق يخدم الرياضة المصرية ويصب في مصلحتها، تماشيا مع الميثاق الإعلامي وبعيدا تمام البعد عن الإثارة والفتنة، وداعما لكل أركان المنظومة الرياضية باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية. ونؤكد أننا سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وسنبقى دائما حريصين على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الأندية وكذلك علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وفي ذات الوقت داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوي الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام".

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وقناة أون تايم سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز الذي يشهد تنافسا قويا بين الأهلي حامل اللقب والزمالك المتصدر.

ويحتل الزمالك المركز الأول بفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف وخاض الأول مباراتين أكثر من الأخير.

ويحل الأهلي ضيفا على أسوان اليوم الخميس وستستكمل مباريات البطولة بعد عودة منتخب مصر الأولمبي للقاهرة.

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة البرازيل يوم السبت في الدور ربع النهائي وفي حال فوزه سيخوض مباراتين إضافيتين.

أون تايم سبورتس الأهلي الزمالك الدوري المصري
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