كارباخال مستمر مع ريال مدريد حتى 2025

الخميس، 29 يوليه 2021 - 14:24

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد - سوسيداد

أعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس تمديد عقده ظهيره الأيمن داني كارباخال.

وأفاد النادي في بيان: "اتفق ريال مدريد مع داني كارباخال على تمديد عقد اللاعب".

وأضاف البيان "سيرتبط كارباخال بالنادي لأربعة مواسم جديدة".

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وينتهي عقد كارباخال البالغ من العمر 29 عاما في 30 يونيو 2025.

وعانى المدافع الإسباني من الإصابات كثيرا في الموسم الماضي، فقد شارك في 15 مباراة فقط.

كارباخال بدأ مسيرته ريال مدريد في موسم 2013-2014 وحصد معه لقب الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس العالم للأندية في 4 مناسبات، والسوبر الأوروبي 3 مرات.

يذكر أن ريال مدريد تخلي هذا الصيف عن نجمه وقائده سيرجيو راموس واختار عدم تجديد تعاقده معه.

راموس انتقل لاحقا إلى صفوف باريس سان جيرمان.

داني كارباخال ريال مدريد
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