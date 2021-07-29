أولمبياد طوكيو 2020 - ريتشارلسون: علينا ارتكاب أقل قدر من الأخطاء أمام مصر

شدد ريتشارليسون هداف منتخب البرازيل الأولمبي على ضرورة ارتكاب فريقه لأخطاء أقل في مباراة مصر بربع نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020 لو أراد الفريق استكمال مسيرته في المنافسات.

وقال ريتشارليسون في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البرازيلية: "منتخبنا يتطور أثناء المنافسات، وها نحن نصل لمرحلة خروج المغلوب".

وأضاف "علينا ارتكاب أقل قدر ممكن من الأخطاء حتى نخرج منتصرين أمام مصر".

وأكمل "تركيزنا الآن على مباراة الدور ربع النهائي. دعونا ندرس نقاط قوة وضعف فريقهم".

مهاجم إيفرتون هو هداف منافسات كرة القدم بالأولمبياد برصيد 5 أهداف.

video:1

وتابع "أنا سعيد جدا بتسجيل الأهداف، يجب أن أشكر زملائي في الفريق لأنهم يقومون بعمل ممتاز".

وواصل "عندما وصلنا إلى ملعب يوكوهاما قبل مواجهة ألمانيا، شاهدنا صورا لأهداف رونالدو ضد الألمان في نهائي كأس العالم 2002، صورا تقشعر لها الأبدان".

وأتم "رونالدو هو مثلنا الأعلى في كرة القدم البرازيلية ونحاول أن نستلهم منه قدر الإمكان. هذا ما كنا نفعله ونأمل أن نستمر في تسجيل تلك الأهداف هناك".

ويستضيف ملعب سايتاما مباراة مصر والبرازيل في ربع النهائي.

الفائز من المواجهة المرتقبة سيلعب ضد الفائز من لقاء المكسيك وكوريا الجنوبية في نصف النهائي على ملعب يوكوهاما، الذي يستضيف المباراة النهائية أيضا.

video:2