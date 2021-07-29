أولمبياد طوكيو 2020 - السباح يوسف رمضان يتأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة

تأهل السباح المصري يوسف رمضان لنصف نهائي سباق 100 متر فراشة بعدما أنهى الترتيب العام في المركز 14.

وأنهى يوسف السباق رقم 5 من المنافسات في المركز الثاني خلال 51.67 ثانية محققا زمنا أفضل من زمنه الشخصي (51.83 ثانية) ليتأهل للدور التالي.

وتأهل أول 16 لاعبا من 8 سباقات مختلفة إلى الدور نصف النهائي.

وسيلعب يوسف الدور نصف النهائي الساعة 3:30 فجر الجمعة.

ويجري الدور نصف النهائي من سباقين يضم كل منهما 8 سباحين، يتأهل للنهائي أول 8 في الترتيب العام للسباقين.

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