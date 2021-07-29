أولمبياد طوكيو 2020 - السباح يوسف رمضان يتأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة

الخميس، 29 يوليه 2021 - 13:14

كتب : FilGoal

يوسف رمضان

تأهل السباح المصري يوسف رمضان لنصف نهائي سباق 100 متر فراشة بعدما أنهى الترتيب العام في المركز 14.

وأنهى يوسف السباق رقم 5 من المنافسات في المركز الثاني خلال 51.67 ثانية محققا زمنا أفضل من زمنه الشخصي (51.83 ثانية) ليتأهل للدور التالي.

وتأهل أول 16 لاعبا من 8 سباقات مختلفة إلى الدور نصف النهائي.

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وسيلعب يوسف الدور نصف النهائي الساعة 3:30 فجر الجمعة.

ويجري الدور نصف النهائي من سباقين يضم كل منهما 8 سباحين، يتأهل للنهائي أول 8 في الترتيب العام للسباقين.

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يوسف رمضان طوكيو 2020
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