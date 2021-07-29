تأجيل مباريات الدوري وكأس مصر.. ونتيجة لقاء البرازيل تحدد المواعيد الجديدة

الخميس، 29 يوليه 2021 - 12:48

كتب : FilGoal

الدوري المصري - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر التي كان مقررا إجراؤها في أغسطس المقبل.

وكشف الاتحاد أن إدارة المسابقات ستعد جدولا جديدا للمباريات يتم إعلانه يوم الأحد.

وجاء القرار بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي لربع نهائي دورة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

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وسيلعب الفريق ضد البرازيل ظهر السبت.

وبناء على نتيجة لقاء السبت ضد البرازيل سيحدد اتحاد الكرة المواعيد الجديدة، لأنه لو تأهل منتخب مصر الأولمبي للدور نصف النهائي سيستمر في طوكيو حتى يوم 6 أغسطس على الأقل.

في حال فوز الفراعنة على البرازيل سيخوضون نصف النهائي إضافة إلى النهائي أو لقاء الميدالية البرونزية، لكن إذا خسروا سينتهي مشوارهم في اليابان يوم السبت.

وإذا عبر الفراعنة للدور نصف النهائي سيواجهون المكسيك أو كوريا الجنوبية.

طالع - كيف سينتهي الدوري إذا واصل المنتخب الأولمبي مشواره في طوكيو 2020

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