العريان: المنتخب الأولمبي هزم البرازيل وديا من قبل وجاهز للقاء السبت
الخميس، 29 يوليه 2021 - 12:39
كتب : FilGoal
يثق شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية في قدرة منتخب مصر الأولمبي على مقارعة نظيره البرازيلي في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.
وضرب المنتخب المصري موعدا مع البرازيل في ربع نهائي مسابقة كرة القدم بالأولمبياد بعد حلوله ثانيا في مجموعته التي ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.
وقال العريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "منتخب كرة القدم وصل القرية الأولمبية للمبيت بها حتى مواجهة البرازيل، فالفريق أدى مبارياته في الدور الأول بمدينة سابورو التي تبعد 800 كلم عن طوكيو".
وأضاف "الروح عالية بين الجميع والأمور على أعلى مستوى، لا يفرق مواجهة البرازيل أم غيرها، من سيؤدي في الملعب سيحالفه التوفيق".
وتابع "المنتخب حقق الهدف الأول بالتأهل من مجموعة صعبة، والآن دراسة نقاط القوة والضعف، لقد تغلبنا على البرازيل وديا، وجاهزون لمباراة السبت".
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🇪🇬🤔⁉️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 28, 2021
أفضل تصدي في منافسات كرة القدم ضمن الألعاب الأولمبية ؟#طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو #Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/3FX4VRO6yp
وأكمل "مباراة منتخب اليد ضد السويد هي الأهم في مشوار الفريق، نسعى للفوز أو التعادل على أقل تقدير لاحتلال مركز يبعدنا عن مواجهة أكثر صعوبة في دور الثمانية".
وأتم "رمضان درويش خسر المباراة أمام المصنف الأول بظلم تحكيمي نتيجة حصوله على 3 إنذارات، وخرج من دور الـ16 لمنافسات الجودو".