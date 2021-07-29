أولمبياد طوكيو 2020 - رزق الله يخسر في ثمن نهائي الملاكمة وزن 91+

الخميس، 29 يوليه 2021 - 12:12

كتب : FilGoal

يسري رزق الله - ملاكمة

خسر يسري رزق الله مواجهة ثمن نهائي الملاكمة وزن 91+ اليوم الخميس أمام كامشيبك كونكاباييف المنتمي لكازاخستان.

وحصل يسري على 9 درجات من الحكام في الجولات الثلاث مقابل 10 للاعب الكازاخي الذي تفوق إجمالا بنتيجة 5-صفر.

وبذلك سيلعب كامشيبك ضد إيفان فورياسوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية يوم السبت في الدور ربع النهائي.

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وإذا واصل كامشيبك مشواره لنصف النهائي سيواجه الأمريكي ريتشارد توريز أو الكوبي داينيير بيرو.

ويلعب في ربع النهائي الأوزبكي باخودير زالولوف ضد ساتيش كومار الهندي ويواجه فريزر كلارك البريطاني اللاعب مراد ألييف الفرنسي.

يذكر أن كامشيبك هو وصيف بطولة العالم في 2017 و2019 في ألمانيا وروسيا على الترتيب.

يسري رزق الله طوكيو 2020
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