يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه التونسي بفيروس كورونا

أصيب التونسي حمزة رفيعة لاعب نادي يوفنتوس يوم الخميس بفيروس كورونا، حسبما أعلن النادي يوم الخميس.

وأفاد النادي في بيان: "يُعلن نادي يوفنتوس عن إصابة لاعبه التونسي حمزة رفيعة بعدوى فيروس كورونا".

رفيعة الذي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية ولد في أبريل 1999 بتونس، وفي 2004 سافر مع عائلته إلى فرنسا وبدأ مشواره الكروي مع فريق ليون قبل الانتقال ليوفنتوس.

ويلعب حمزة في صفوف رديف يوفنتوس، قبل أن يقرر أندريا بيرلو المدير الفني السابق للبيانكونيري تصعيده للفريق الأول حين تولى تدريب الفريق في الموسم الماضي.

وجلس التونسي الشاب على مقاعد البدلاء في 3 مباريات بالدوري الإيطالي الموسم الماضي دون مشاركة.

لكن رفيعة خطف الأضواء في فوز فريقه على جنوى 3-2 في دور الـ16 من كأس إيطاليا الموسم الماضي حين سجل أول أهدافه مع الفريق الأول في الوقت الإضافي وقاد السيدة العجوز للتأهل لربع النهائي.

يوفنتوس حصد اللقب في نهاية الموسم.

video:1