يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه التونسي بفيروس كورونا

الخميس، 29 يوليه 2021 - 12:04

كتب : FilGoal

حمزة رفيعة - كريستيانو رونالدو - يوفنتوس

أصيب التونسي حمزة رفيعة لاعب نادي يوفنتوس يوم الخميس بفيروس كورونا، حسبما أعلن النادي يوم الخميس.

وأفاد النادي في بيان: "يُعلن نادي يوفنتوس عن إصابة لاعبه التونسي حمزة رفيعة بعدوى فيروس كورونا".

رفيعة الذي يحمل الجنسيتين التونسية والفرنسية ولد في أبريل 1999 بتونس، وفي 2004 سافر مع عائلته إلى فرنسا وبدأ مشواره الكروي مع فريق ليون قبل الانتقال ليوفنتوس.

أخبار متعلقة
مبابي: هذا هو حلمي الأكبر أولمبياد طوكيو 2020 - 24 حالة كورونا جديدة بين المنافسين مواعيد مباريات الخميس 29 يوليو 2021.. أسوان يستضيف الأهلي لاعب إيفرتون معترضا على التطعيم ضد كورونا: مهمة الجهاز المناعي باتت "نظرية مؤامرة"

ويلعب حمزة في صفوف رديف يوفنتوس، قبل أن يقرر أندريا بيرلو المدير الفني السابق للبيانكونيري تصعيده للفريق الأول حين تولى تدريب الفريق في الموسم الماضي.

وجلس التونسي الشاب على مقاعد البدلاء في 3 مباريات بالدوري الإيطالي الموسم الماضي دون مشاركة.

لكن رفيعة خطف الأضواء في فوز فريقه على جنوى 3-2 في دور الـ16 من كأس إيطاليا الموسم الماضي حين سجل أول أهدافه مع الفريق الأول في الوقت الإضافي وقاد السيدة العجوز للتأهل لربع النهائي.

يوفنتوس حصد اللقب في نهاية الموسم.

يوفنتوس حمزة رفيعة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - ريتشارلسون: علينا ارتكاب أقل قدر من الأخطاء أمام مصر 34 دقيقة | طوكيو 2020
عودة هيثم شعبان لقيادة سيراميكا كليوباترا بدلا من ضياء السيد 41 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - السباح يوسف رمضان يتأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة ساعة | طوكيو 2020
تأجيل مباريات الدوري وكأس مصر.. ونتيجة لقاء البرازيل تحدد المواعيد الجديدة ساعة | مصر
العريان: المنتخب الأولمبي هزم البرازيل وديا من قبل وجاهز للقاء السبت ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - رزق الله يخسر في ثمن نهائي الملاكمة وزن 91+ 2 ساعة | طوكيو 2020
يوفنتوس يعلن إصابة لاعبه التونسي بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مبابي: هذا هو حلمي الأكبر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 2 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات
قد ينال إعجابك