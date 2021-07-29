مبابي: هذا هو حلمي الأكبر

كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن الحلم الذي يتمنى تحقيقه في كرة القدم وذلك في مقابلة مع مجلة ناديه.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وجه مبابي وزميله نيمار أسئلة لبعضهما البعض كشفا فيها عن حلميهما في السنوات المقبلة مع الساحرة المستديرة.

بدأ مبابي كلامه قاصدا نيمار "لست صحفيا جيدا، ماذا أسأل نيمار؟ ما حلمك الأكبر بعد كل ما حققت؟".

ليرد نجم البرازيل "حلمي الأكبر مع باريس هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ومع البرازيل هو الفوز بكأس العالم. ماذا عنك كيليان، الفوز بدوري الأبطال أليس كذلك؟".

فأجاب مبتسما بطل العالم الفرنسي "لم لا أفوز بالمونديال مرة أخرى؟".

وقبل أن يكمل سبقه نيمار بالقول:"لا، كأس العالم المقبلة ستكون لي. ما حلمك الأكبر بعدما فزت بالمونديال؟".

فرد مبابي "حلمي الأكبر هو الفوز بدوري الأبطال مع باريس، سيكون أمرا رائعا".

ثم استدرك "لكن الفوز بكأس العالم مرة أخرى سيكون شيئا مذهلا أيضا".

تتويج مبابي مع باريس بدوري الأبطال قد يصبح مستحيلا مع كثرة التقارير التي تشير إلى اقتراب اللاعب من الرحيل.

عقد مبابي مع باريس ينتهي في 2022، رفض اللاعب تمديده، وفي المقابل يتمسك به النادي لأبعد مدى.

وكتبت تقارير أن مبابي اقترب من الانتقال لريال مدريد، ليبقى السؤال، هل سيرحل عن باريس في الصيف الجاري؟

أم يرحل مجانا بعد أشهر؟ أم سيستطيع النادي إقناعه بتمديد العقد؟