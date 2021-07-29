أولمبياد طوكيو 2020 - 24 حالة كورونا جديدة بين المنافسين

الخميس، 29 يوليه 2021 - 11:17

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 24 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

لم يسجل أي يوم في الأولمبياد عدد أكبر من هذا العدد.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 193 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

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الحالات الجديدة بينها 3 رياضيين مشاركين في دورة الألعاب الأولمبية.

وبذلك ارتفع عدد المصابين من الرياضيين في أولمبياد طوكيو إلى 19 حالة.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 3865 حالة إصابة بالفيروس يوم الخميس، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في العام الماضي.

طوكيو 2020
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