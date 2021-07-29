التشكيل المتوقع لـ الأهلي - ربيعة يعوض هاني.. وعودة شريف

في غياب محمد هاني بسبب الإيقاف ووجود أكرم توفيق في طوكيو مع منتخب مصر الأولمبي، سيعول المدرب بيتسو موسيماني على رامي ربيعة لشغل مركز الظهير الأيمن.

ويحل الأهلي ضيفا على أسوان اليوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ومتوقع عودة محمد شريف لقيادة الهجوم بعدما شارك مروان محسن أساسيا ضد الإنتاج الحربي.

والتشكيل المتوقع للأهلي هو:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

وسط الملعب: محمود عبد المنعم "كهرباط - عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

ويسعى الأهلي لتقليص الفارق مع الزمالك متصدر البطولة بفارق 6 نقاط عن الأول.

وخاض الزمالك مباراتين أكثر من الأهلي في البطولة.

وتنطلق المباراة الساعة 7 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.